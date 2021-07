Jovanotti, incidente sul set: come sta?/ Graffi e “tre costole incrinate”

Periodo molto attivo per Jovanotti. Lorenzo Cherubini, vero noto del celebre artista, ha da poco girato il videoclip del brano “L’allegria”, scritto per Gianni Morandi. La voce di “Serenata rap” e “Le tasche piene di sassi” ha pubblicato sui suoi canali social alcuni scatti e video dell’esperienza, ma in molti hanno notato dei vistosi graffi sul viso che hanno subito fatto spaventare i suoi seguaci…

Fortunatamente non si tratta di nulla di grave per Jovanotti, come confermato dallo stesso artista su Facebook per rassicurare i fan: «I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) sono perchè il giorno prima venendo giù dai tornanti di castel rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole».

JOVANOTTI, INCIDENTE SUL SET: LE SUE PAROLE

Nel corso del commento su Facebook, Jovanotti ha poi aggiunto: «Quindi nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole». Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene: niente di preoccupante per Jovanotti tolto il grosso spavento per la caduta. Il cantante si appresta a vivere un’altra estate da protagonista con le sue canzoni…





