Jovic all’Inter?/ Calciomercato news, spunta anche il serbo del Real per l’attacco

In casa nerazzurra si sta lavorando per aggiungere un altro attaccante dopo l’arrivo di Dzeko dalla Roma e la cessione di Lukaku al Chelsea ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere Luka Jovic all’Inter da qui alla chiusura del calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa serba infatti, i nerazzurri starebbero addirittura già trattando con il Real Madrid per il trasferimento del ventitreenne, attualmente sotto contratto con i Blancos almeno fino al luglio del 2025.

Il nodo principale è tuttavia rappresentato al momento dalla formula dell’operazione dato che gli spagnoli sarebbero intenzionati a cedere Jovic soltanto a titolo definitivo e non più quindi a titolo temporaneo come era anche successo lo scorso anno, quando era andato a giocare nel campionato tedesco con la maglia dell’Eintracht di Francoforte.

Le chances per un approdo di Luka Jovic all’Inter potrebbero dunque crescere nelle prossime ore se arriveranno ulteriori conferme da parte dei vertici nerazzurri. Nella passata stagione Jovic è riuscito a collezionare quattro reti ed ha fornito due assist vincenti per i suoi compagni tra campionati e coppe con le maglie di Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Intanto però Marotta ed Ausilio non perdono di vista le altre alternative rappresentate da Duvan Zapata dell’Atalnta e Joaquin Correa della Lazio.

