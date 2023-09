Juan Martin Fagiani, fidanzato Francesca Manzini/ Lei: “siamo una coppia perfetta”

Francesca Manzini e la storia d’amore con Juan Martin Fagiani

Juan Martin Fagiani è il fidanzato di Francesca Manzini, la conduttrice ed imitatrice presenza fissa del nuovo programma di Max Giusti dal titolo Fake Show – Diffidate dalle imitazioni tramesso in prima serata su Rai2. Un grande amore quello nato tra la bravissima imitatrice, in passato conduttrice di Striscia La Notizia, che ha in diversi occasioni rivelato di essere perdutamente innamorata del compagno. Dopo una storia finita male, infatti, la Manzini ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Juan Martin, ex rugbista che arriva dall’Argentina che in passato ha giocato con la squadra Amatori Rugby Macerata. Sono davvero pochissime le informazioni sul conto dell’ex giocatore di rugby che è legato da diverso tempo alla conduttrice ed imitatrice.

Proprio la Manzini preferisce tenere il riserbo assoluto sulla sua storia d’amore evitando di postare foto o contenuti sui social ad eccezione di una foto in bianco e nero postata diverso tempo sul suo profilo Instagram.

Francesca Manzini, la dedica d’amore al compagno Juan Martin Fagiani

Francesca Manzini non nasconde di essere perdutamente innamorata del compagno Juan Martin Fagiani. Intervistata dal portale Sledet ha parlato del compagno rivelando: “io lo chiamo Gesù, ma non perché è un santo che mi sopporta, ma perché sembra proprio Gesù. Gli assomiglia, è uguale di profilo”. Il compagno, infatti, ha lunghi capelli neri e barba ed è riuscito a conquistare il cuore dell’imitatrice reduce da una delusione sentimentale e da alcuni problemi personali di cui ha parlato.

L’imitatrice, infatti, ha sofferto di disturbi alimentari e ha avuto un rapporto controverso con il padre. L’arrivo di Juan è stato come un raggio di sole nella sua vita. “Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante – ha detto la Manzini precisando – “mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui.”.

