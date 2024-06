Juliana Moreira: chi è la moglie di Edoardo Stoppa e i figli Lua e Sol/ “Isola dei famosi? Quando torna…”

Edoardo Stoppa, chi è la moglie Juliana Moreira: dalla morte della mamma Wilma all’arrivo in Italia

Manca poco alla finalissima e tra i papabili vincitori dell’Isola dei famosi 2024 c’è Edoardo Stoppa, storico ex inviato di Striscia la notizia amante degli animali che da quasi vent’anni condivide la sua vita con la moglie Juliana Moreira, anche lei volto noto della televisione. A completare il bellissimo quadretto familiare, poi, ci sono i due figli della coppia Lua Sophie e Sol Gabriel. Edoardo Stoppa e la moglie Juliana Moreira si sono conosciuti a Striscia nel 2007 si sono innamorati e dieci anni dopo hanno deciso di sposarsi, precisamente il 10 novembre del 2017 e da allora non si sono più lasciati.

Tuttavia, chi è la moglie di Edoardo Stoppa, Juliana Moreira? Nata in Brasile nel 1982 da Mario e Wilma ha perso la mamma a soli 9 anni a causa di una brutta malattia. Fin da piccola pratica atletica e studia danza: dalla samba al forrò. Da adolescente inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda e pochi anni dopo debutta in televisione, in Brasile conosce e si innamora di Giuseppe Zega e per seguirlo si trasferisce in Italia. La storia d’amore finisce ma nel frattempo si presenta ai casting Mediaset e viene scelta per il programma di Antonio Ricci Cultura Moderna, con Teo Mammucari. In questi anni consce il suo futuro marito Edoardo Stoppa, ed il resto è noto.

Juliana Moreira è la moglie di Edoardo Stoppa ed entrambi sono genitori di due splendidi figli Lua Sophie e Gabriel Sol. Di recente ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo il piccolo ha ammesso senza mezzi termini di seguire le avventure del padre all’Isola dei famosi 2024 ma di tifare per un altro naufrago: Artur Dainese. La showgirl, invece, prima ha ironizzato: “Quando torna me la paga.” e poi ha confessato tutto il suo amore per il marito: “Questo regalo che ci hanno fatto è stato importantissimo. E’ la prima volta in 16 anni che stiamo tanto tempo lontani. Io sono abituata alla mancanza perché la mia famiglia è in Brasile, però il telefono aiuta tanto. E con l’Isola invece non c’è nessun contatto, quindi è stata tosta ma ora sono più rilassata, prima nemmeno riuscivo a parlare di lui, come iniziavo a parlare di lui piangevo”











