Artur Dainese ancora salvo al televoto, Juliana Moreira sbotta/ “Ma voi che votate, vi rendete conto?”

Juliana Moreira contro Artur Dainese: “Una persona che ha fatto di tutto e di più“

Ieri sera, nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Artur Dainese si è confermato un naufrago agguerrito e piuttosto apprezzato dal pubblico, che l’ha salvato in ben due occasioni. Il modello, sin dall’inizio di questa edizione, è stato spesso nominato dal gruppo per via dei contrasti con numerosi compagni di viaggio, ma ogni volta è riuscito a salvarsi al televoto grazie al supporto del pubblico da casa. Ieri sera, in particolare, ha vinto sia al televoto settimanale sia al televoto flash, aperto in diretta, per il secondo eliminato di puntata.

Un vero e proprio exploit che tuttavia non ha fatto felice Juliana Moreira, che si è espressa sui social in maniera polemica contro il pubblico che supporta Artur Dainese. “No ragazzi, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Una persona che ha fatto di tutto e di più. Io dico no, non sono d’accordo“, le dichiarazioni della moglie di Edoardo Stoppa in un video condiviso sulle sue Instagram stories in seguito al secondo salvataggio di Artur, quello del televoto flash, che ha invece condannato Khady Gueye.

Artur Dainese sotto accusa, da Juliana Moreira a Sonia Bruganelli

Artur Dainese si conferma dunque imbattibile al televoto e, all’Isola dei Famosi 2024, sembra poter contare su una vasta schiera di fan che lo supportano dall’Italia. Ma sono anche numerosi coloro che lo criticano, come la stessa Juliana Moreira, che si era già espressa in maniera polemica contro di lui in una recente intervista e che ieri sera, a supporto del video pubblicato sulle Instagram stories, ha anche aggiunto un messaggio per rimarcare la sua posizione: “Per me è no. Sono d’accordo con Sonia, Dario e Greta e tutti gli altri, ma come è possibile che lui vada avanti?“.

In puntata, infatti, in molti hanno criticato Artur, dal duro attacco di Dario Maltese a inizio diretta allo scontro a distanza tra il modello e Sonia Bruganelli, che non gliele ha di certo mandate a dire. Intanto, però, Juliana Moreira può comunque dirsi felice per un altro traguardo raggiunto: il marito Edoardo Stoppa è il primo finalista ufficiale dell’Isola dei Famosi 2024 ed è dunque in corsa per essere il papabile vincitore, che verrà eletto nella finalissima di mercoledì 5 giugno.

Ma Juliana può limitarsi semplicemente a salvare suo marito anzichè andare contro Artur e fomentargli odio senza nemmeno la possibilità di difendersi? Ma che si vergogni! #Isola pic.twitter.com/Pw01x106FQ — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) May 29, 2024













