Juliana Moreira: “no al terzo figlio con Edoardo Stoppa”/ “Lui lo vuole, ma…”

Juliana Moreira dice no al terzo figlio. La splendida brasiliana, sposata con l’amico degli animali di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, lancia un messaggio chiaro e preciso al marito: la famiglia non si allargherà. La coppia ha già due figli: Lua Sophie, nata nel 2011 e Sol Gabriel, nato nel 2016, esattamente un anno prima del matrimonio che è stato celebrato il 10 novembre del 2017. Genitori innamorati dei loro bambini, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa non hanno le stesse idee per il futuro. Se l’inviato di Striscia regalerebbe volentieri un fratellino o una sorellina ai suoi bambini, la Moreira con un maschio e una femmina considera la famiglia già al completo. Per far arrivare il messaggio alla sua dolce metà ha così deciso di rendere pubblica la sua decisione.

JULIANA MOREIRA ED EDOARDO STOPPA: LUI VUOLE IL TERZO FIGLIO, LEI DICE NO

Non sembrano esserci molto possibilità per Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa di allargare la famiglia. La Moreira, infatti, non ha alcuna intenzione di provare nuovamente l’esperienza della gravidanza. “Edo vuole il terzo, io lo accontento così. Per Me basta questo ricordo bellissimo Comunque, Amore non se ne parla proprio. Una femmina e un maschio bastano e avanzano”, scrive la Moreira pubblicando una foto di qualche anno fa in cui aveva uno splendido pancione. “Sol ne vale per 5″, ha poi aggiunto Juliana riferendosi al suo secondogenito che, a quanto pare, è un bambino molto vivace. La Moreira, dunque, resterà ferma sulla propria convinzione o cambierà idea regalando al marito il terzo figlio che desidera? I fans, nel frattempo, sembrano schierati dalla parte di Stoppa. “Tre è il numero perfetto”, scrive qualcuno. “Mai mettere limiti”, “Dai, se avete la possibilità fai un altro figlio. La famiglia è la cosa più bella del mondo”, aggiungono altri.





