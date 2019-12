Juliana Moreira/ “Edoardo Stoppa? Il primo incontro in discoteca” (Up & Down)

Juliana Moreira torna in tv in “Up & Down – una favola normale“, lo show di Natale presentato da Paolo Ruffini in prima serata su Italia 1. Dal debutto a “Cultura moderna” di Antonio Ricci ad oggi ne ha fatta di strada la bellissima showgirl brasiliana naturalizzata italiana che, proprio nel nostro paese, ha trovato l’amore della sua vita. Juliana, infatti, è felicemente sposata dal 10 novembre 2017 con Edoardo Stoppa, l’ex inviato animalista di Striscia la Notizia. Un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato la bellissima Juliana ricordando il primo incontro con il giornalista: “il nostro primo incontro? In discoteca, lui era già cotto, è subito venuto a tampinarmi. Per il primo bacio l’ho fatto aspettare tantissimo. Prima c’era stata nottata passata a parlare al telefono”.Dopo non solo è arrivato il primo bacio, ma anche una lunga conoscenza che ha portato la coppia a compiere il grande passo: mettere su famiglia e poi il matrimonio.

Juliana Moreira, figli e matrimonio

L’amore tra Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa è scoppiato nel 2007 e pochi anni dopo la coppia ha deciso di mettere su famiglia con la nascita della prima figlia Lua Sophie Stoppa nata nel 2011. Alcuni anni dopo è arrivata Sol Gabriele Stopppa nel 2016 e l’anno dopo i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia celebrata presso il Palazzo Reale di Milano. Il tema del matrimonio è stato Italia e al Brasile e ha visto Juliana ed Edoardo condividere questo speciale momento con gli amici più cari e i parenti. Il matrimonio è arrivato dopo una romanticissima proposta che l’inviato animalista di Striscia ha fatto alla sua amata a New York. Per la precisione la coppia si trovava all’interno dell’Empire State Building quando Stoppa ha deciso di fare una bellissima sorpresa alla sua amata: “la proposta di matrimonio gliel’ho fatta sull’Empire Stare Building a New York, con l’anello di famiglia”. Qualcosa però è andato storto stando a quanto raccontato da Stoppa: “stavamo per salire sul grattacielo e lei non si sentiva bene, una congestione. Ci aspettava un amico in cima, per filmare tutto. Siamo arrivati su e lei stava male, si è buttata sul divano e io cercavo di convincerla a uscire. Poi finalmente siamo usciti e, nel momento più romantico, con io in ginocchio, lei mi fa: Mi viene da vomitare!’ Poi le ho portato una camomilla”.

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa: “siamo gelosi”

Dopo la camomilla però Juliana Moreira ha ugualmente dato la sua risposta ad Edoardo Stoppa. Un momento indimenticabile, ma al tempo stesso divertente che l’inviato di Striscia La Notizia ricorda ancora oggi con grande emozione. “Ci sono stati fidanzamenti più romantici” – ha raccontato, ma la loro scelta di sposarsi è arrivata a tempo debito anche per condividere questo giorno così importante con la loro primogenita. “Ci siamo sposati quando nostra figlia Lua è stata abbastanza grande da portare le fedi. Al matrimonio mi sono emozionato già quando ho visto la bambina, vestita da principessina” ha raccontato Stoppa, che non nasconde di essere molto geloso della sua Juliana. Una gelosia condivisa anche dalla bellissima showgirl che predilige trascorrere la maggior parte del suo tempo libero con la famiglia e l’amato compagno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA