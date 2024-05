Juliana Moreira preoccupata per Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi 2024/ “È debilitato, ustionato 5 volte”

Isola dei Famosi 2024, Juliana Moreira preoccupata per Edoardo Stoppa

L’Isola dei Famosi 2024, si sa, è un’esperienza che mette i naufraghi a dura prova sotto l’aspetto mentale e fisico, e gli infortuni e i cali fisici sono spesso dietro l’angolo. Lo sa bene Edoardo Stoppa che, in queste ultime settimane, ha dovuto fare i conti con alcuni imprevisti: tra un dimagrimento sempre più evidente, scottature e tagli sulla pelle, è uno dei naufraghi maggiormente debilitati e questo suscita non poca preoccupazione nella sua Juliana Moreira.

In un’intervista rilasciata a Casa Sdl, la moglie del concorrente ha rivelato perché si è preoccupata così tanto per le sue condizioni di salute: “Ero preoccupata per questa piccola clip che hanno mandato, dove Greta diceva a Edo: ‘Ma allora hai deciso? Vai a farti vedere?’. E la produzione mi aveva accennato che lui si era ustionato un’altra volta, quindi se lo vedevo con la mano bendata aveva le vesciche… Si era ustionato la mano perché ha fatto il fuoco per ben 5 volte, e ogni volta si è procurato delle ferite“.

Juliana Moreira: “Edoardo Stoppa è molto debilitato, ha fatto antibiotici“

Juliana Moreira ha palesato i suoi timori riguardo i problemi fisici di Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi 2024. La showgirl ha spiegato che suo marito quando sta male tende spesso a nascondere il dolore, e proprio il fatto che si stia mostrando così debilitato è un fattore di preoccupazione in più: “Conoscendo lui, sapendo che lui nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto quella cosa ho detto: ‘Se lui dice che si vedono i muscoli, si vedono i muscoli’. Infatti lui si è procurato un taglio alla gamba e ha preso ben 10 punti“.

Inoltre, la Moreira si è scagliata contro le critiche social indirizzate al marito: “A volte la gente sui social ci attacca così tanto, senza sapere. Io sono fumantina quando uno dice che Edo è lì che non fa niente, che ha solo fatto il fuoco. Però se non faceva il fuoco, nessuno mangiava. In più, sapendo che è tagliato ovunque, che si è ustionato 5 volte, sapendo che ha fatto antibiotici, lui è molto più debilitato. Sapendo tutto questo, quando vedo certi commenti sui social vado fuori di cervello“.

