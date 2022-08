Julianna Pena, squarcio choc durante gara di pesi gallo/ Sangue e corsa in ospedale

Un combattimento da paura per Julianna Pena, campionessa dei pesi gallo che è stata portata d’urgenza in ospedale dopo che durante una gara le si è aperto un enorme squarcio sulla fronte. Durante il combattimento contro Amanda Nunes all’UFC 277 in Texas, la 32enne ha subito vari colpi alla testa, arrivando a perdere tantissimo sangue. La lottatrice, che solo lo scorso dicembre era stata proclamata campionessa dei pesi gallo, ha perso contro Amanda Nunes 50-45, 50-44, 50-43.

A preoccupare, però, non è stata tanto la sconfitta in sé, quanto i duri colpi riportati dalla lottatrice stessa, che è stata atterrata diverse volte dalla Nunes e ha incassato molti colpi alla testa. Sulla fronte le si è aperta un’enorme ferita dalla quale ha iniziato a scorrere copiosamente del sangue, che le ha inondato la faccia nel corso dello stesso combattimento. Dopo la fine della sfida, la campionessa è stata portata di corsa in ospedale.

Julianna Pena in ospedale

Al termine della sfida, dopo che il giudice ha decretato la sconfitta di Julianna Pena, la lottatrice è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Dopo aver subito numerosi colpi in fronte, infatti, le si è staccato un grande pezzo di pelle che ha reso necessaria la consulenza di un chirurgo plastico. Il capo dell’UFC Dana White aveva spiegato: “Julianna ha un grosso pezzo mancante sulla fronte. Ora andrà da un chirurgo plastico”.

La sconfitta contro la Nunes potrebbe essere anche l’ultima gara della sua carriera. Infatti ci vorrà del tempo per guarire ma allo stesso modo per riprendersi dai colpi subiti. Dana White ha proseguito: “Ci vuole del tempo per guarire e poi non lo so. Ha subìto cinque o sei atterramenti nei primi due round. Era ferita. Ha bisogno di prendersi una pausa, rilassarsi, passare un po’ di tempo con sua figlia e poi partiremo da lì”. La combattente stessa, sui social, ha però scritto: “Grazie per l’amore a tutti! Solo un graffio di gatto che ha richiesto alcuni punti, nessun pezzo mancante, nessun intervento chirurgico necessario”.

