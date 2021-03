Juliano e Vonei Mello, fratello e papà Dayane Mello/ “Ha sempre lottato per ottenere…”

Juliano e Vonei Mello, il fratello e il padre di Dayane, sono pronti a sostenerla nell’ultima, attesissima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Pur essendo stati lontani, dal Brasile, hanno seguito l’avventura della modella nella casa di Cinecittà incoraggiandola anche attraverso dei videomessaggi. L’ultima volta che Dayane ha sentito il padre si è lasciata andare ad uno sfogo. Dopo la morte del fratello Lucas, la modella brasiliana ha avuto la possibilità di mettersi numerose volte in contatto telefonico con il Brasile. L’ultima telefonata con il padre le ha arrecato un grandissimo dolore che ha tirato fuori parlando con Giulia Salemi. “Sono passate 2 settimane, ho sentito papà e lui piangeva ancora. Sto male a vederlo così, non se lo merita”, ha detto Dayane che ha potuto ricevere anche l’abbraccio del fratello Juliano che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha svelato il motivo per cui Dayane ha scelto di continuare l’avventura al Grande Fratello Vip 2020 dopo la morte del fratello Lucas:

“Ho detto a Dayane che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello! Lucas era il primo tifoso di nostra sorella. Noi tre eravamo una cosa sola. Lui era molto orgoglioso che in Brasile si parlasse di Dayane e dei Mello […] Non è tattica, è il volere di Lucas che ci guarda dall’alto, mi creda”.

Juliano e Vonei Mello: “Dayane ha una personalità molto forte”

Forte, coraggiosa e determinata: Dayane Mello, durante i mesi trascorsi al Grande Fratello Vip 2020, ha dimostrato di avere tali qualità. A confermare la forte personalità della modella brasiliana è Vonei Mello, il padre di Dayane che, come riporta il portale Ndmais, della figlia dice: “Quando aveva circa 10 anni aveva detto che voleva fare la modella. E da quel momento in poi, ha fatto tutto da sola, cercando sempre di ottenere ciò che voleva. Ha una personalità molto forte e ha sempre lottato per ottenere ciò che voleva”. Quello tra Dayane, il padre e il fratello Juliano è un rapporto molto stretto come ha puù volte raccontato la modella che spera di poterli riabbracciare presto. Juliano e papà Vonei, nel frattempo, sono pronti a seguirla anche durante la finalissima del GF Vip 5.



