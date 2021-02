Juliano Mello, videochiamata alla sorella Dayane/ Lei crolla al GF Vip, lui attacca Rosalinda?

Non è stata una settimana facile per Dayane Mello. Negli ultimi giorni la finalista del Grande Fratello Vip 5 ha avuto un nuovo crollo, durante il quale è tornata con la mente alla morte di suo fratello Lucas. È proprio per questo motivo che questa sera, nel corso della nuova diretta su Canale 5, la concorrente riceverà una nuova videochiamata di suo fratello Juliano.

Dayane ha bisogno di supporto per continuare il suo percorso nella Casa che in questi mesi le ha dato grande seguito e popolarità e chi meglio di suo fratello può aiutarla in questo momento? Proprio Juliano, nei giorni scorsi, si è però scagliato contro Rosalinda Cannavò, rea, a suo dire, di aver sfruttato sua sorella. Oggi le due avranno un nuovo confronto in diretta e proprio durante quel momento Juliano potrebbe intervenire per dire la sua.

Juliano Mello sulla morte di Lucas: “Se non fosse stato per il covid…”

Ricordiamo che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Juliano è tornato a parlare della morte di suo fratello Lucas, dichiarando: “Se non fosse stato per il Covid, forse tutto questo poteva non accadere. Io e lui avevamo deciso di volare in Italia da Bubi (appellativo affettuoso dato a Sofia, la figlia di Dayane e Stefano Sala, ndr) e da nostra sorella per seguire la fase finale del Grande Fratello Vip, ma i voli sono stati bloccati e non eravamo in sicurezza. – infine – Per questo abbiamo rimandato a tempi migliori. Sono giustificazioni che scorrono nella mia testa. Ormai nessuno ci ridarà il nostro fratellino”.



