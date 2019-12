Junior Bake off Italia 2019, 1a puntata/ Diretta e eliminato: Ernst Knam e Damiano Carrara i giudici

Junior Bake Off Italia 2019: anticipazioni prima puntata

Tutto pronto per il ritorno in tv di “Junior Bake Off Italia“, il cooking show televisivo che per l’occasione si veste di a festa con un’edizione interamente dedicata al Natale. A condurre sarà ancora una volta Katia Follesa, mentre confermatissimi nel ruolo di giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. La nuova edizione andrà in onda in prima serata da venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 21.10 su Real Time, Canale 31 del digitale terrestre, e vedrà sfidarsi piccoli aspiranti pasticcieri alle prese con dolci che saranno sicuramente dedicata al tema del Natale. Quattro le puntate previste per la versione natalizia che vedrà tra gli ospiti: Cora e Marilù Fazzini due delle allieve più amate del Collegio 3, Angelo Pisani comico e compagno di vita della Follesa e il cake designer Renato Ardovino.

Location e giudici Junior Bake Off Italia

L’edizione natalizia di Junior Bake Off Italia 2019 si svolgerà presso Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), scelta come cornice delle sfide dei giovani aspiranti pasticceri. Si tratta di una location davvero unica, considerata uno dei gioielli artistici della Lombardia e del nostro Paese che per l’occasione sarà addobbata a festa con alberi di Natale, omini di pan di zenzero e calze piene di dolci, mentre il tendone sarà totalmente immerso nel magico spirito del Natale! Un’atmosfera da sogno per grandi e piccini, che potranno seguire durante le varie puntate il percorso dei giovani pasticceri pronti a sfidarsi in una serie di prove. A cominciare dalla prova creativa che consiste nel preparare un dolce innovativo entro un tempo massimo di tempo. La prova tecnica, invece, vedrà i giovani aspiranti pasticceri confrontarsi con una ricetta del maestro Ernst Knam. Alla fine di entrambe le prove, i dolci saranno poi giudicati dai temibili giudici che eleggeranno il migliore della puntata.

Quattro puntate previste per vincere Junior Bake Off Italia 2019

Durante le quattro puntate di Junior Bake Off Italia 2019, gli aspiranti pasticceri dovranno confrontarsi e sfidarsi in una serie di prove che, visto il tema natalizio, saranno sicuramente incentrate sui dolci tipici della tradizione del Natale. Tra tutti i partecipanti solo uno alla fine potrà vincere l’ambitissimo titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia. A giudicare i dolci dei piccoli concorrenti saranno ancora una volta Damiano Carrara, il pasticcere italiano che è diventato famosissimo prima in America e poi da noi e il maestro Ernst Knam. Grande assente Clelia D’Onofrio, che ha deciso di non partecipare alla quinta edizione del programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA