Justice League/ Su Italia 1 il crossover con Batman, Flash, Wonder Woman e Aquaman

Justice League, film di Italia 1 diretto da Zack Snyder e Joss Whedon

Justice League va in onda oggi, 16 gennaio, su Italia 1 a partire dalle 21,20. La pellicola è ispirata al gruppo di supereroi di fumetti DC Comics ed è la quinta trasposizione cinematografica del fumetto.

La regia del film si può considerare a 4 mani, in quanto il regista iniziale Zack Snyder, dovette abbandonare le riprese per motivi famigliari, di conseguenza, fu sostituito da Joss Whedon. Il film presenta un cast stellare tra i quali spiccano: Ben Affleck, Amy Adams, Henry Cavill, Ezra Miller, Jeremy Irons, Ray Fisher, Diane Lane, Connie Nelsen, Robin Wright, Billy Cudrup.

Justice League, la trama del film: un crossover tra diversi supereroi

La narrazione del film Justice League si basa sul crossover di diversi supereroi come Batman, Wonder Woman, Flash e Aquaman. A causa della nuova minaccia in agguato, il miliardario Bruce Wayne, decide di non lottare più da solo ma di reclutare un gruppo di supereroi provenienti da altri pianeti. Batman, ormai invecchiato e irrigidito, entra in possesso di alcuni filmati che ritraggono delle strane figure che fanno uso di abilità sovrannaturali e decide di allearsi con Wonder Woman, la principessa delle Amazzoni, con l’intento di reclutare il maggior numero di supereroi.

La fortuna vuole che ha a disposizione dei costosi mezzi e quindi riesce a imbattersi nel covo segreto del giovane perito forense di Central City che possiede la capacità di potersi muovere ad una velocità superiore a quella della luce.

Riesce a convincere facilmente il giovane Flash, ma lo stesso non si può affermare con il sovrano di Atlantide, il cui reclutamento per unirsi alla causa è un affare molto complicato. Non tutti, però, sono volenterosi di ubbidire alle pretese di Batman, come uno straniero conosciuto come Acquaman che sfodera un carattere autoritario e un temperamento poco idoneo alla collaborazione.

Un altro componente della squadra è Victor Stone un ex atleta rivestito di componenti meccaniche che grazie a ciò ha assunto il nome di Cyborg. Nonostante le difficoltà, la squadra riesce a completarsi e sono pronti a difendere il pianeta da una catastrofe di proporzioni immense.

Video, il trailer del film “Justice League”





