Justin Timberlake, morta la corista Nicole Hurst/ Struggente addio: “Sono distrutto”

Justin Timberlake piange la morte di Nicole Hurst che per la popstar americana non era solo una corista, ma una vera amica. Nicole Hurst è venuta a mancare a soli 39 anni. Le cause della morte non sono state rese note. In passato le era stato diagnosticato un cancro al seno che era purtroppo tornato nel 2019. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Justin Timberlake che, sui social, non nasconde l’immenso dolore che sta provando per la perdita di una persona che, per lui, era come una sorella. Attraverso una serie di video e foto che racchiudono alcuni dei momenti più belli trascorsi insieme sia sul palco che nella vita di tutti i giorni, Timberlake ha dedicato a Nicole un lungo e toccante messaggio con cui ha espresso la propria sofferenza e il grande affetto che proverà sempre nei suoi confronti.

L’addio di Justin Timberlake a Nicole Hurst

“Sono veramente distrutto. Abbiamo perso un’anima bellissima questa settimana. Nicole ha illuminato ogni stanza in cui è entrata. Dentro e fuori dal palco era una fonte costante di gioia e positività. Alcune cose sembrano così ingiuste e non capiremo mai perché accadono“. Inizia così il messaggio d’addio che Justin Timberlake ha voluto dedicare all’amica Nicole con lui, sorridente e bellissima, nella foto qui in alto. “Quello che so è che siamo stati fortunati a ridere con lei, a viaggiare con lei e a sperimentare il suo sorriso contagioso e l’amore per una vita piena di musica. Nicole, non basta dire che mi mancherai tanto. Grazie per la tua luce. Farò del mio meglio per portarlo con me. Ti voglio bene sorella Mia. Saremo per sempre una famiglia e per sempre”, ha concluso il cantante.

