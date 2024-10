Dopo due anni di relazione con Paolo Limiti, Justine Mattera ha trovato l’amore con Fabrizio Cassata, con il quale ha poi avuto due splendidi figli. Classe 1963, è un imprenditore molto riservato che nonostante la fama dell’attuale moglie non si è mai espresso troppo sui social mantenendo sempre ben segrete diverse sfaccettature della sua vita privata. Fabrizio Cassata però fa un lavoro degno di nota, dato che è il manager di Bauer, la famosa azienda dei prodotti per la salute e per il benessere. Durante tutte le interviste, Justine Mattera lo ha sempre descritto com un uomo premuroso e molto dolce.

Chiaramente tra loro due non sono mancati i momenti difficili, soprattutto dopo la fine del matrimonio di Justine Mattera con Paolo Limiti, cosa che lo aveva reso molto geloso e incapace di accettare il passato della donna. Ad ogni modo, dopo essere stati fidanzati per oltre 7 anni, Fabrizio Cassata e Justine Mattera hanno deciso di convolare a nozze e dal matrimonio sono nati i loro due figli, Vivienne Rose e Vincent, nati nel 2009 e nel 2008. In un’intervista riportata dal sito Tag24, la showgirl ha confessato i momenti più bui della loro relazione, in cui si è anche parlato di divorzio.

Justine Mattera e Fabrizio Cassata hanno rischiato il divorzio? Parla l’attrice: “Lui non accettava il mio lavoro su Instagram…”

Sebbene Justine Mattera e Fabrizio Cassata siano oggi una coppia felice con tanto di figli, hanno vissuto un brutto periodo dopo la fine della relazione di lei con Paolo Limiti. In quel periodo, nonostante la rottura con il paroliere, Fabrizio non riusciva proprio ad accettare che lui fosse stato sposato con sua moglie e di conseguenza si comportava in modo possessivo e geloso, cosa che aveva giustamente messo in crisi Justine Mattera. Ed è stata proprio lei a rivelare tutto, compreso il blocco sui social nato dalla gelosia delle sue foto.

Justine Mattera aveva più volte spiegato che essendo lei una celebre showgirl e modella, avrebbe dovuto posare con il suo corpo sui social, ma lui non accettava questo lavoro: “Mi ha minacciato di divorzio, qualora non mi fossi controllata!”. In ogni caso sembra che adesso le cose vadano molto meglio e che Fabrizio Cassata abbia accettato il lavoro della moglie, attrice e showgirl americana apprezzatissima in Italia per la sua bellezza e per il suo talento sul set.