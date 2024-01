Justine Mattera “Con mia sorella avevamo litigato a giugno”/ “Dopo il trapianto di cuore la sento sempre”

Justine Mattera, nota showgirl americana adottata dall’Italia 30 anni fa, è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Storie Italiane. Si è parlato della drammatica vicenda della sorella che di recente è stata operata al cuore e che ha subito un trapianto. “La nostra è una lunga storia d’amore – ha raccontato – ma anche tanti conflitti, lei mi ha detto che io sono fortunata, che lei invece ha le cicatrici, mi ha chiesto perchè io non ho avuto questo dolore e lei si”. E ancora: “Abbiamo avuto sempre questo conflitto. Lei è stata sfortunata sempre nella sua vita, ha avuto il marito morto in un incidente stradale, è rimasto decapitato, un figlio autistico che comunque va all’università, è funzionale, ma è una donna fortissima”. Eleonora Daniele ha commentato: “Anche io con la storia di mio fratello mi chiedevo come mai non a me, avrei voluto togliere il dolore”.

Poi Justine Mattera ha aggiunto: “Ne ho parlato con altri ma mi dicono che il destino ha voluto così, non hai una risposta. Io e Jessica avevamo litigato a giugno, era venuta a trovarmi, mi aveva detto che non mi avrebbe voluto più vedere. Poi quando è successo l’infarto mia mamma mi ha chiamato, ed ho pensato che non l’avrei più rivista e non avrei più risolto quell’incomprensione, mi ha fatto veramente riflettere su tante cose”. E ancora: “Ho lasciato tutto, ho preso il primo volo per gli Stati Uniti e sono rimasta con lei in ospedale per un mese. Questa vicenda mi ha insegnato a non dare più niente per scontato, ma di usare il tempo in maniera intelligente, di non avere rancori, di perdonare, di vivere onestamente, di donare gioia ed essere gentili”.

JUSTINE MATTERA: “MI HANNO SCRITTO IN TANTI SUI SOCIAL”

E ancora: “Tantissime persone mi hanno scritto sui social, spiegando che sono state benissimo anche dopo il trapianto di cuore. Lei sta prendendo 24 pastiglie che la fanno stare male. Ringrazio tutti quelli che hanno donato, è un regalo così grande, quando pensavamo che le speranze fossero finite è arrivata la chiamata, è arrivato al cuore”.

Justine Mattera ha aggiunto. “Ora devo curare un po’ i miei figli e mio marito, ma se mia sorella ha bisogno lascio tutto e vado da lei. La sento ogni giorno però, cosa che non facevo prima proprio per queste incomprensioni”. E ancora: “La gente ti vede sorridente ma si fa un’idea sbagliata”, poi ha concluso: “L’amore è la forza più grande”.

