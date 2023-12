Justine Mattera, il toccante annuncio di sua sorella Jessica/ “Con l’aiuto di Dio avrò un nuovo cuore…”

Jessica, la sorella di Justine Mattera riceve il più bel regalo di Natale: “La fede fa accadere cose…”

Justine Mattera, attraverso il proprio profilo Instagram, ha aggiornato i suoi fan con una grande notizia in riferimento alle condizioni di salute di sua sorella Jessica. L’attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato un toccante video dove si vede sua sorella ancora in ospedale ma finalmente con un barlume di speranza nitido e concreto rispetto alla possibilità di tornare finalmente alla vita di tutti giorni.

A parlare nel video pubblicato da Justine Mattera sui social è proprio sua sorella Jessica; una voce rotta dalle complicazioni cliniche ma forte, quasi grintosa nel ringraziare per l’affetto ricevuto e per la grande notizia che oggi la porterà ad avere una nuova luce di speranza. “Ciao a tutti, scusatemi se da un mese non vi parlo; sono stata un po’ occupata. Domani con l’aiuto di Dio avrò un nuovo cuore. Vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere, i pensieri e i vostri auguri di pronta guarigione. Continuate così, perché la fede fa accadere le cose, fa la differenza”.

Justine Mattera e l’appello di speranza per sua sorella Jessica: “Mandateci tutta la vostra positività…”

Jessica, la sorella di Justine Mattera, si sottoporrà oggi all’intervento necessario per il trapianto di cuore. Una notizia che ha riempito di gioia entrambe ma anche i fan preoccupati per le condizioni di salute della donna. Come anticipato, la lieta notizia è arrivata direttamente dal profilo social dell’attrice che, con parole di immensa gratitudine, ha sia ringraziato che rinnovato l’appello per ricevere aiuto e sostegno.

“Vi ringrazio per il vostro supporto, sostegno e solidarietà. Vi chiedo un ultimo sforzo di mandarci tutta la vostra positività, quella luce per farci uscire dal tunnel. Ringrazio anche il donatore e la sua famiglia; non potrei immaginare un dono natalizio più importante”. Queste le parole di Justine Mattera a corredo del video di sua sorella Jessica che annuncia l’intervento – previsto per oggi – per il trapianto di cuore. L’attrice ha poi aggiunto: “Chi vuole aiutarci ad affrontare le spese di tutto ciò può trovare il link nelle stories in bio, vi voglio bene!”.

