Justine Mattera è pronta ad indossare parrucche e paillettes e a mettersi in gioco a Tale e Quale Show 2024. Una nuova importante avventura televisiva per l’ex moglie di Paolo Limiti che alla vigilia della partenza della quattordicesima edizione del varietà più seguito ed amato del piccolo schermo si è raccontata ai microfoni di Today rivelando: “torno dopo tanti anni con un’altra consapevolezza, non sono più così incosciente come prima, che mi buttavo a fare qualsiasi cosa. Adesso magari ho qualche timore in più, ma spero anche di avere qualche esperienza in più”.

Justine Mattera, chi è: il calvario della malattia e la carriera in tv/ “Ho temuto per il mio volto…”

Del resto sono passati tantissimi anni da quando una giovanissima Justine entrava nelle case di milioni di italiani imitando la diva senza tempo Marilyn Monroe. Oggi è una donna diversa: mamma e moglie, ma non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo. Nonostante l’esperienza in tv non nasconde la paura di sbagliare: “sono competitiva e mi spaventa il fatto di non essere brava, ma in tutto quello che faccio”. Sulle possibili imitazioni ha le idee già molto chiare: “spero non mi facciano fare quelle più difficili come Celine Dion o Mariah Carey”.

Fabrizio Cassata, chi è il marito di Justine Mattera/ La showgirl: "è una persona molto schiva, riservata"

Justine Mattera imita Geri Halliwell a Tale e Quale Show 2024

Justine Mattera è pronta al suo debutto nella prima puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì serata condotto da Carlo Conti su Rai1. La showgirl al suo debutto sul palcoscenico di Tale e Quale dovrà vedersela con Geri Halliwell delle Spice Girls; una prova non semplice per Justine che dovrà cercare di essere “tale e quale” all’amatissima Ginger Spice del gruppo pop femminile più amato della storia musicale mondiale. Non è ancora stato comunicato il brano con cui dovrà confrontarsi, ma possibile che la scelta ricadrà su “It’s raining men”, una delle hit di Geri Halliwell che l’ha riportato nelle vette delle classifiche mondiali.

Justine Mattera a Tale e Quale show 2024 per ripiego?/ "Ecco perché avrebbe accettato": l'indiscrezione

Un pezzo che, se confermato, è nelle corde della bellissima showgirl che in passato ha fatto sognare milioni di telespettatori con le sue performance canore e di ballo imitando Marilyn Monroe. Una prima prova che potrebbe già permetterle di mostrare tutto il suo talento sul palco, ma anche ai giudici Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che dovranno votarla.