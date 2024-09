Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2024 con Justine Mattera che vestirà i panni di Sylvie Vartan, la cantante francese di origine armena e bulgara. Una nuova difficile prova per la showgirl americana che durante la prima puntata non ha particolarmente brillato nell’imitazione di Geri Halliwell delle Spice Girls.

Questa volta nessuna coreografia o ballo da portare in scena per Justine Mattera che potrà concentrarsi principalmente sulla performance canora evitando così stonatura. Riuscirà questa volta a convincere la giuria? La prima imitazione, infatti, non ha convinto tantissimo la giuria del programma e in particolare Cristiano Malgioglio che ha sottolineato la stonatura della showgirl.

Justine Mattera, l’imitazione di Geri Halliwell a Tale e Quale Show 2024

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024, Justine Mattera si è calata nei panni Geri Halliwell delle Spice Girls. Una prova non semplice per Justine che ha provato ad assomigliare il più possibile all’amatissima Ginger Spice del gruppo pop femminile più amato della storia musicale mondiale. Sulle rote di “It’s raining men”, una delle hit di Geri Halliwell, ha ballato e cantante dividendo la giuria e il pubblico da casa. Giorgio Panariello ha apprezzato l’esibizione precisando: “è sempre difficile ballare e cantare contemporaneamente, cerco sempre di spiegare chi lo fa insieme, avremo un occhio di riguardo”.

Alessia Marcuzzi, invece, ha premiato la showgirl “prima di tutto sei identica, è impressionante. Brava Justine che hai fatto tutto dal vivo”. Poi è la volta del giudice per una notte Stefano De Martino che ha sottolineato: “è stata molto brava, era molto impegnativa come performance, quando ci sono così tanti movimenti è difficile fare una tale esibizione e poi ci somiglia tanto”. Infine Cristiano Malgioglio che ha asfaltato la Mattera durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2024: “ho visto tanti concerti di queste ragazze, non è che avessero queste voci straordinarie. Tesoro hai stonato in un modo incredibile, di Geri Halliwell non c’era niente”.

