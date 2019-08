Justine Mattera mostra il sedere/ La foto non convince il web: “non è tuo…”

Justine Mattera: 48 anni e non sentirli. La showgirl, nonostante sia vicina a compiere i famosi cinquanta e abbia affrontato due gravidanze avendo avuto due figli, sfoggia un fisico in perfetta forma, capace di fare invidia anche alle ventenni. Merito di madre natura, ma anche di uno stie di vita sano ed equilibrato. Justine Mattera, infatti, si allena quotidianamente consapevole che i proprio corpo sia uno strumento fondamentale per il proprio lavoro. Su Instagram, la showgirl pubblica così quotidianamente foto del suo corpo mozzafiato ricevendo i complimenti dei fans, ma anche le critiche dai soliti haters. La Mattera, così, ha deciso di zittire tutti gli haters pubblicando una foto del suo lato B sulla quale ci sono due grandi occhi che guardano. La foto, poi, è accompagnata dalla seguente didascalia: “Eyes on the prize”.

JUSTINE MATTERA E LA FOTO DEL SEDERE, IL WEB: “NON E’ TUO”

La foto di Justine Mattera e del sedere ha diviso i fans. Da una parte c’è chi ha apprezzato lo scatto e dall’altro c’è chi ritiene che, un sedere perfetto come quello immortalato nello scatto condiviso dalla showgirl, non possa essere quello di una donna di 48 anni. “Uauuuu Justine! Perfezione dovresti pubblicizzare Intimissimi”, “Sei una donna delle poche a cui, se uno dice che hai la faccia come il c..o, ti fa un complimento. Sei stupenda”, “qualcuna è bona, qualcuna è ironica, qualcuno è trasgressiva ma solo la Mattera è tutte le cose insieme!!!!!!”, scrivono alcuni utenti. Altri, invece, colgono l’occasione per criticare la scelta della showgirl di pubblicare determinate foto. “Di sicuro non è un cul***o di 48 anni”, “Non credo che sia il suo, perche il suo é piu artistico”, scrivono altri.







