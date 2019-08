Justine Mattera sexy in Salento/ Foto e trasparenze, i fan: “Altro che burrata”

Justine Mattera più sexy che mai. Velata in un abito bianco in pizzo, l’attrice si è concessa una serie di scatti sensuali accompagnati da trasparenze, scollature e pose da vera diva. Per lo shooting, che in poche ore ha già collezionato migliaia di views, la Mattera sfoggia un fisico da urlo e curve da capogiro, sapientemente coperte e scoperte dalle trasparenze dell’abito. Le trame del vestito oscurano infatti gran parte del suo corpo, ma lasciano intravedere un fisico allenato e tonico da fare invidia a una ventenne. Il servizio fotografico è stato realizzato in Salento, dove la Mattera, nei giorni scorsi, concedendosi alcuni scatti in lingerie, ha messo in mostra la linea scolpita dei suoi addominali. Stavolta, però, ha preferito essere sexy puntando sulle trasparenze e a quanto pare la sua scelta ha conquistato migliaia di fan. Sono più di 17 mila, infatti, gli internauti che hanno apprezzato le immagini con un like.

Justine Mattera: curve da capogiro

Per i suoi scatti sexy, accompagnati da una didascalia piuttosto sibillina, “La Burrata”, Justine Mattera ha scelto una location esclusiva in Salento. Si tratta di un rudere in prossimità di Torre dell’Orso, a Otranto, le cui rovine hanno fatto da sfondo anche a una serie di recenti scatti sui social. Nelle immagini, la diva si lascia immortalare scalza, candida nel suo vestito bianco, avvolta in una mise dalle linee semplici che esaltano le sue curve da capogiro. Unico vezzo il pizzo, responsabile di trasparenze audaci, a sostegno di un look acqua e sapone che non annovera alcun tipo di accessorio. Autore del servizio fotografico, l’artista salentino Christian Carlà, che già diverse volte, nelle ultime settimane, ha immortalato Justine Mattera tra i panorami suggestivi offerti dal Salento. E gli scatti non sono sfuggiti ai tanti internauti, che ormai da ore non fanno che commentare con entusiasmo lo shooting: “Sei la donna più sensuale del mondo”, scrive un fan. “Ti ho conosciuto alle cale… sei bella ed umile”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei così bella che non trovo le parole per descriverti”.





