Il salotto de La Volta Buona ha oggi accolto il racconto di alcune persone comuni – e anche personaggi famosi – che sono caduti in una delle trappole più crudeli dell’era social: le truffe amorose. Persone semplici, empatiche, manipolate ingiustamente al fine di estorcere denaro. Al racconto si è aggiunta anche Justine Mattera che ha raccontato la sua personale esperienza condita da dettagli incredibili e sconcertanti.

Un 25enne siciliano – come raccontato a La Volta Buona – si sarebbe finto Franco Trentalance – ex attore pornografico – e il noto ciclista Filippo Pozzato. La ‘malcapitata’ è stata appunto Justine Mattera che, conoscendo bene soprattutto il primo, inizialmente non ha compreso la natura fraudolenta alla base dello scambio di messaggi. “Diceva di essere Franco Trentalance, che per di più conosco. Inizia a mandarmi dei messaggi un po’ strani: ‘Sai, faccio un nuovo film, magari potresti fare un provino’. Contemporaneamente mi scriveva un famoso ciclista, Filippo Pozzato, e iniziai a notare che scrivevano in modo simile”.

Justine Mattera a La Volta Buona: “Mio marito non sapeva nulla, avevo paura…”

Fortunatamente Justine Mattera è riuscita a trovare l’inganno; conoscendo Franco Trentalance è riuscita a mettersi in contatto con lui rendendosi conto dunque dell’inganno in atto da parte del truffatore 25enne. “Ho chiamato il vero Franco Trentalance e mi ha detto che non sapeva nemmeno di cosa stessi parlando. Il truffatore mi disse: ‘Ho dei filmati, adesso ti rovino; se non fai dei video con tuo marito…’. Mi diceva anche, ‘Io so dove vanno a scuola i tuoi figli, ho dei tuoi filmati’…”.

Fondamentale il supporto della polizia postale che è riuscita ad aiutare Justine Mattera a scampare la truffa: “Mi hanno detto di assecondarlo per poi arrivare a lui. Mio marito non sapeva nulla di tutto questo anche perchè avevo paura… Hanno confiscato il computer del truffatore che avrebbe dovuto versare un risarcimento non solo a me, ma essendo nullatenente non ho ricevuto nulla”.