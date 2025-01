Justine Mattera è tra gli ospiti di Storie di Donne al Bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta in cui donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo raccontano e condividono le proprie scelte di vita. Tra le protagoniste della nuova puntata c’è anche la showgirl americana che ha raggiunto la grande fama e popolarità in Italia come sosia di Marilyn Monroe. La sua somiglianza, infatti, ha conquistato tantissimi anni fa un genio della televisione italiane come Paolo Limiti che la volle a tutti i costi nei suoi programmi fino a poi innamorarsene. Nel corso degli anni, Justine Mattera si è poi fatta apprezzare come attrice, in particolar modo nei teatri, ma ha anche partecipato a talent e game show di successo come “Pechino Express” fino alla recente partecipazione a “Tale e Quale Show”.

Il suo motto nella vita è “never give up” ossia mai mollare proprio come fa tutte le volte nello sport che ama tantissimo. “Lo sport deve essere per tutti. Ho fatto tappe in bici, nuoto e corsa” ha precisato dalle pagine di Vanity Fair la Mattera che si è descritta come “perfezionista, molto autocritica e attenta ai dettagli”.

Justine Mattera, da sosia di Marilyn Monroe al successo in Italia

Del resto il successo è qualcosa che va costruito con calma e nel tempo prestando sempre attenzione ai dettagli. “Se devo fare qualcosa mi preparo con cura” – ha detto Justine Mattera che durante la sua vita ha subito anche diversi pregiudizi. “Ero bionda, timida. Ricordo a scuola una volta il prof di matematica avanzata, vedendomi entrare, mi disse: “Signorina, ha sbagliato corso” – ha detto la showgirl. Riguardo la sua somiglianza con Marilyn Monroe che le ha permesso di conquistare la grande fama in Italia ha detto: “era onesta e spontanea, dotata di un sex appeal misto a innocenza”. Non solo, la Mattera ha sottolinea che pur essendo troppo spesso guidata come un’oca, Marilyn era una donna molto intelligente e sola.

Proprio questo la differenzia da lei: “ho la mia famiglia e tanti amici”. Infine parlando del passato non ha alcun rimpianto nemmeno quando disse di no quando le proposero uno show a Las Vegas proprio su Marilyn Monroe.