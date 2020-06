Justine Mattera/ Stella della sfilata intimo di Ciao Darwin 7

Justine Mattera ha portato alto il vessillo degli Stranieri durante una puntata di Ciao Darwin 7. In sfida contro gli Italiani, la showgirl americana non ha potuto far altro che sottolineare come gli stranieri rappresentino “Tutti i colori della Terra“. Per questo quindi sarebbero ‘migliori’ dei nostrani, che simboleggiano invece solo il tricolore. L’appuntamento verrà trasmesso in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 27 giugno 2020, e potremo rivedere Justine Mattera alla prova con il famoso Dibattito. “Noi veniamo qua in cerca di un Paese dove vivere, magari per povertà“, ha detto in quell’occasione, “I miei sono andati via perché erano poveri, sono andati negli Stati Uniti e lì hanno trovato una nuova vita. Noi non rubiamo il vostro lavoro ma facciamo lavori umili che gli italiani non vogliono fare“. Uno scontro hot, se si pensa al defilè in cui la showgirl metterà in mostra curve e forme grazie ad un costume più che succinto, rosso e sulla falsa riga di un costume da supereroina. Tanto è bastato, all’epoca del debutto della puntata, perchè il programma raccogliesse ascolti importanti e portasse a casa un nuovo gol.

Justine Mattera, la voglia di tornare bambina

Justine Mattera ama la corsa e lo dimostra ancora una volta in uno dei post pubblicati su Instagram. La vediamo in Veneto, a Lio Piccolo, mentre macina km fra laguna e mare. “Verso le 19:30 arriva ‘The Golden Hour’ e all’improvviso pure i tuoi passi diventano dorati. Sono 13 i km dall’Europa Camping Village per arrivare al paesaggio di barena con la sua flora e fauna tipica. Se sei fortunato, e noi lo siamo stati, incontri qualche fenicottero loquace in transito“. Clicca qui per guardare la foto di Justine Mattera. Nonostante sia una donna adulta, la showgirl confessa che a volte sente forte il desiderio di ritornare un po’ bambina. “Spesso mi trovo a giocare, correre e ridere con i miei figli”, scrive in un altro post, rivelando di trovarsi nel villaggio vacanze anche per via delle attività dedicate ai bambini. “Voi mamme sapete, col miniclub giusto, è tutta un’altra vacanza“, conclude. Dato che la Festa del Papà in America si è celebrata solo questa settimana, la Mattera ha deciso poi di dedicare un messaggio speciale al padre. “Si sa, sono nata a Long Island e cresciuta nel Queens negli anni Settanta/Ottanta“, scrive, “in una famiglia rigorosamente italoamericana. Oggi è la Festa del Papà negli Stati Uniti e mio padre mi manca da morire. Chissà quando potrò riabbracciarlo”. Nella foto, una riccioluta e biondissima Justine siede sulle gambe di papà, che inginocchiato indica sorridente verso la macchina fotografica. Clicca qui per guardare la foto di Justine Mattera.

Foto, l’amore per la corsa

Foto, la festa del papà





