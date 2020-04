Juventus, 8 giocatori all’estero/ Quando rientrano Cristiano Ronaldo e compagni?

Pubblicità

Otto giocatori ancora all’estero: la situazione della Juventus al momento è ancora in divenire. Tutti i calciatori che, a causa dell’emergenza da Coronavirus, hanno raggiunto i loro rispettivi Paesi sono in totale accordo con la società bianconera, ma adesso si corre contro il tempo. Non c’è una sicurezza circa la data della ripresa della Serie A, anzi Giuseppe Conte ha nuovamente vietato gli allenamenti in gruppo presso i centri sportivi: questo gioca a favore della Juventus, così come delle altre società che stanno vivendo lo stesso problema. Andiamo però a vedere di chi si tratta: erano 9 i calciatori bianconeri all’estero, di questi è tornato solo Miralem Pjanic che da circa una settimana si allena a Torino presso casa sua. Gli altri sono Cristiano Ronaldo che è a Madeira in Portogallo, Sami Khedira che è in Germania, Wojciech Szczesny in Polonia, Adrien Rabiot in Francia, Gonzalo Higuain in Argentina e infine Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro in Brasile.

JUVENTUS, QUANDO RIENTRANO I GIOCATORI ALL’ESTERO?

Di Cristiano Ronaldo si era detto che il rientro potrebbe avvenire nel fine settimana, ma è già stato posticipato proprio perché la ripresa del campionato tarda ad arrivare; diverso il discorso per Higuain, che era rientrato in patria per assistere la mamma malata e che nel frattempo si sarebbe fatto venire qualche dubbio circa il futuro bianconero a breve termine. Il padre ha appena confermato che il Pipita rispetterà il contratto con la Juventus, ma bisognerà aspettare per capire se sarà davvero così; ad ogni modo il vero argomento all’ordine del giorno riguarda l’obbligo, per tutti coloro che faranno ritorno in Italia da viaggi all’estero, di sottoporsi a 14 giorni di quarantena. Il che significa che gli 8 calciatori in questione non si potranno allenare per due settimane: al momento poco importa, ponendo per esempio che rientrino il 2 maggio riuscirebbero ad arrivare alla Continassa il 18.

Questo però nel momento in cui la data del ritorno nel nostro Paese, da parte dei giocatori all’estero, sia effettivamente compresa tra venerdì e domenica, e qualora i test effettuati non rivelino la presenza di Coronavirus nell’organismo: era successo a Marco Sportiello che, pochi giorni fa, al nuovo tampone è risultato positivo. Nelle settimane passate il tema della ripresa degli allenamenti aveva toccato anche gli stranieri all’estero e il fatto che alcune squadre avrebbero avuto qualche vantaggio rispetto ad altre; Maurizio Sarri attende dunque i suoi giocatori che però, in questo periodo di grande incertezza, potrebbero decidere di prolungare il loro soggiorno in patria complicando così i piani della società bianconera. Staremo a vedere quello che succederà alla fine, altre squadre come detto stanno vivendo lo stesso tipo di problema.



