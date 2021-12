Juventus a Ramsey “Auguri Rambo”: scoppia ironia sui social/ “Se si mette anfibi…”

Gli auguri della Juventus ad Aaron Ramsey per il suo compleanno diventano un caso. Il club bianconero ha voluto festeggiare i suoi 31 anni con un video tributo sui propri canali social, aggiungendo il messaggio “Tanti auguri Rambo!“, che è il soprannome che il centrocampista gallese si porta dai temp dell’Under 12. All’epoca, dopo una sostituzione, qualcuno gli fece una battuta sul fatto che assomigliasse al personaggio cinematografico, quindi da allora è chiamato così. Infatti, anche Alvaro Morata su Instagram ha fatto gli auguri al compagno di squadra usando il suo soprannome.

I tifosi della Juventus però non condividono questa scelta, soprattutto per la fragilità fisica mostrata da Ramsey. “Ma Rambo cosa? Se si mette gli anfibi si rompe il crociato“, ha scritto un utente. “Anni 31, percepiti 87“, ha aggiunto un altro. In poco tempo l’hashtag Rambo è finito in tendenza, con i tifosi che hanno colto l’occasione per esprimere il desiderio che lasci la Juventus.

Ramsey e il soprannome Rambo: “Ci fu una rissa e…”

“Giocavo con gli Under 12 ed in campo c’è stata una piccola rissa, io venni sostituito. Dopo, in spogliatoio, ci furono molte battute su di me e l’allenatore disse che sembravo Rambo, soprannome che mi è rimasto da allora“. A svelare il retroscena fu proprio Aaron Ramsey durante una sessione con i fan. Il suo futuro però è in bilico, tanto che presto potrebbe lasciare la Juventus. Secondo quanto riportato dal Mirror, potrebbe tornare a Londra alla corte dell’Arsenal. Mister Arteta vuole costruire la squadra del futuro, ma contare anche su alcuni punto di riferimento.

Anche per questo starebbe pensando a Ramsey, che alla Juventus non è riuscito a ritagliarsi spazio. Ai Gunners tornerebbe a costo zero e il club bianconero dal canto suo si libererebbe di un contratto comunque oneroso, visto l’ingaggio da 8 milioni netti, bonus inclusi. Attenzione per al Newcastle, un’altra ipotesi per Tuttosport, secondo cui la Juventus sta cercando l’accordo con l’agente di Ramsey per la risoluzione del contratto.





