Juventus ben allestita ma non al livello dell’Inter/ Competerà con il Milan, ancora senza acquisti

Proviamo ad abbozzare la nuova Juventus tra mercato, voci di calciomercato e voci di bilancio. La direzione è tutta nuova con Thiago Motta allenatore e Giuntoli come direttore tecnico e responsabile di mercato. La proprietà Elkann ha deciso di mantenere una linea di spesa severa. In porta arriva Di Gregorio dal Monza al posto del polacco Szczesny, poi sulla fascia destra della squadra di Motta agirà il capitano Danilo, affiancato al centro dal brasiliano Bremer, ex Torino, ora divenuto un signor centrale, tra i migliori d’Europa, a sua volta affiancato da Todibo, centrale del Nizza in arrivo alla Juventus dalla Francia, e a sinistra il nazionale Cambiaso, prodotto delle giovanili della Juventus. Non sarà il solo.

DIRETTA/ Udinese ND Bilje (risultato finale 5-0) streaming video: Franceskin su rigore! (oggi 13 luglio 2024)

Per fare una parentesi, la difesa della super Inter mi pare meglio allestita. A centrocampo il brasiliano Douglas Luiz, proveniente dall’Aston Villa. A sinistra Thuram, il fratello del bomber interista, proveniente dal Nizza, sperando possa imporsi e restare a livelli alti come il fratello. Veniamo al reparto avanzato: dal Manchester United arriva Sancho, collocato sulla destra, con in mezzo Koopmeiners, proveniente prima dall’AZ Alkmaar e ora nell’Atalanta, ma non c’è ancora accordo sul costo del cartellino anche se alla fine l’affare si farà. A sinistra il gioiellino Yildiz, rivelatosi nell’ultimo campionato della Juventus e ora nel rango degli intoccabili.

DIRETTA/ Parma Lugano (risultato finale 1-3) streaming video tv: accorcia Partipilo (oggi 13 luglio 2024)

Come centravanti boa in attacco il fenomeno ex Fiorentina Vlahovic, che però nell’ultimo campionato ha deluso chi si aspettava da lui lo stesso livello di Firenze, ma così non è stato. La società aveva persino pensato di venderlo, ma senza successo. Così è stato confermato sperando ritorni ai vecchi fasti, il giocatore è ancora giovane. La squadra sembra ben allestita, ma non a livello dell’Inter, sicuramente a livello del Milan che non ha ancora comprato nessuno per il nuovo allenatore Fonseca.

(Carlo Cattaneo)











© RIPRODUZIONE RISERVATA