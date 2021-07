Juventus, calendario Serie A 2021-2022/ Avversario prima giornata e partite campionato

JUVENTUS CALENDARIO SERIE A 2021-2022

La Juventus è pronta a scoprire il calendario di Serie A 2021-2022. Oggi il sorteggio stabilirà quali saranno le 38 partite che la squadra bianconera dovrà affrontare, o meglio in che ordine dovrà farlo visto che le avversarie sono note. Contro chi giocherà la Juventus la sua prima giornata? Come sempre la Lega Serie A ha stabilito alcune regole e restrizioni per la compilazione del calendario, di conseguenza i bianconeri non potranno affrontare la Sampdoria. Questo perché c’è appunto un paletto che alla prima giornata (ma vale anche per l’ultima) impedisce di affrontare la stessa squadra con cui si era aperto il campionato precedente.

All’epoca la Juventus allenata da Andrea Pirlo aveva ospitato i blucerchiati (vincendo 3-0) e questa sfida sarà impossibile secondo il calendario della Serie A 2021-2022. Non ci saranno invece problemi per quanto riguarda il Parma: anche la prima giornata del 2019-2020 non potrà essere ripetuta, ma i ducali (avversari della Juventus due anni fa) sono retrocessi in Serie B e dunque non possono più essere un’avversaria dei bianconeri. Per il resto, le domande sono sempre le stesse: quando verranno affrontate le big e in che giornata del calendario di Serie A capiterà il derby.

PRIMA GIORNATA E PARTITE DELLA JUVENTUS: IL NUOVO CALENDARIO SERIE A

La Juventus dunque scoprirà tra poco contro chi giocherà la prima giornata di campionato, secondo il calendario di Serie A; è però in attesa di stabilire i big match, e come sappiamo dal regolamento imposto dalla Lega non ci potranno essere incroci contro grandi squadre (nello specifico Atalanta, Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma) nei turni infrasettimanali. Sarà dunque soltanto nel weekend che la Juventus affronterà queste squadre, e sarà così anche per il derby per il quale vigono le stesse restrizioni.

Poi, sarà interessante scoprire l’ultima giornata del calendario di Serie A della Juventus: pochi mesi fa la Juventus ci arrivò dovendo costruire la qualificazione in Champions League, fu ospite del Bologna e vinse 4-1, centrando l’obiettivo anche grazie all’incredibile pareggio del Napoli, in casa, contro il Verona. Naturalmente ogni considerazione sul calendario di Serie A, anche quella che riguarda la novità dell’asimmetria (che è già in voga nella Premier League inglese), potrà sì essere analizzata a bocce ferme ma tenendo conto di fattori che ancora non conosciamo, vale a dire lo stato di forma delle avversarie nel periodo delle partite, eventuali squalifiche o infortuni e gli impegni nelle coppe europee che si potrebbero intersecare. Per il resto, aspettiamo che anche la Juventus scopra il suo calendario di Serie A 2021-2022.

