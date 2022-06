Juventus, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Juventus-Inter?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELLA JUVENTUS

Oggi anche la Juventus scoprirà quale sarà il calendario Serie A 2022-2023, perché naturalmente il sorteggio comporrà il cammino dei bianconeri di Massimiliano Allegri in un campionato che sarà molto delicato per la Juventus, perché dopo due quarti posti consecutivi la Vecchia Signora ha il dovere di tornare a caccia dello scudetto. La stagione del ritorno di Massimiliano Allegri è stata deludente: mai in lotta per il primo posto, lontana dal vertice, inoltre sconfitta sia in Supercoppa Italiana sia nella finale di Coppa Italia per chiudere senza alcun trofeo vinto per la prima volta dall’inizio del ciclo dei nove scudetti consecutivi.

Per la Juventus il calendario Serie A 2022-2023 sarà interessante fin dalla composizione delle prime giornate, perché non si può dimenticare che l’anno scorso i bianconeri cominciarono con due pareggi e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate. Se perdere a Napoli e pareggiare contro il Milan possono essere risultati comunque comprensibili, le due giornate iniziali furono il segnale di un campionato difficile, dal momento che la prima giornata aveva portato un pareggio a Udine e la seconda addirittura una sconfitta casalinga contro l’Empoli. Sarà allora intrigante scoprire come si comporrà per la Juventus il calendario Serie A 2022-2023.

JUVENTUS, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per la Juventus le partite più attese saranno il derby della Mole con il Torino e le due sfide contro le milanesi. Inter Juventus capitò alla nona giornata d’andata al Meazza con un pareggio per 1-1 e poi alla dodicesima di ritorno (la trentunesima) con 0-1 nerazzurro allo Stadium, partite entrambe caratterizzate da polemiche per rinfocolare ulteriormente la rivalità del derby d’Italia, in questa stagione la Juventus vorrà anche riscattare la doppia sconfitta nelle due finali.

Milan Juventus e Juventus Torino avevano regalato una particolarità significativa: nel campionato dell’introduzione per la prima volta del calendario asimmetrico in Serie A, la sfida tra rossoneri e bianconeri fu giocata alla quarta giornata sia nel girone d’andata sia in quello di ritorno (la numero 23), con un doppio pareggio per 1-1 allo Stadium a settembre e per 0-0 a San Siro a gennaio. Stesso discorso nel derby, sempre alla settima giornata: vittoria bianconera in casa Torino all’andata (0-1), pareggio per 1-1 allo Stadium al ritorno. Risultati comunque modesti per Massimiliano Allegri nelle partite di spicco, la Juventus dovrà fare meglio nel calendario di Serie A 2022-2023.

