JUVENTUS, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Como alla 1^, inizio ritorno terribile! Tutte le partite (4 luglio)

JUVENTUS, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: IL PERCORSO BIANCONERO

La Juventus ha scoperto il suo calendario di Serie A 2024-2025: l’anno scorso i bianconeri avevano esordito a Udine e dunque per questo campionato era prevista una prima giornata casalinga, sarà contro il neopromosso Como mentre la prima trasferta per la Juventus avverrà a Verona. Scorrendo rapidamente, scopriamo che per la Juventus il calendario di Serie A 2024-2025 sarà tosto nella sua prima parte: alla terza giornata Juventus Roma, alla quinta all’Allianz Stadium farà visita il grande ex Antonio Conte con il suo Napoli, poi trasferta a Marassi ed ecco il tandem Lazio (in casa)-Inter (a San Siro) all’ottava e nona giornata. Finale di andata sempre in crescendo: il derby della Mole, in casa, alla dodicesima e poi altro viaggio al Giuseppe Meazza per sfidare l’Inter .

Solo a quel punto si può respirare leggermente con Lecce, Bologna e Venezia entrambe in casa, trasferta a Monza e Fiorentina in casa, ma finale brutto con l’Atalanta a Bergamo. In più la Juventus, nel calendario Serie A 2024-2025, dovrà giocare in trasferta contro Roma, Napoli e Torino: il derby peraltro arriverà subito alla 20^ giornata, attenzione all’inizio di ritorno perché è terribile, dal Torino alla sfida interna contro il Milan passando per il viaggio al Diego Armando Maradona. La chiusura sarà la trasferta di Venezia: questo il calendario della Juventus per la Serie A 2024-2025, per il resto chiaramente il giudice supremo sarà il campo che ci dirà come andranno le cose per la squadra affidata a Thiago Motta. (agg. di Claudio Franceschini)

UN NUOVO INIZIO!

È tempo che la Juventus scopra il calendario di Serie A 2024-2025: grandi attese sulla squadra bianconera che, intanto lo possiamo ricordare, nell’ultimo campionato aveva iniziato con un roboante 3-0 a Udine ma poi non era riuscita a confermare un ottimo girone di andata. In corsa per lo scudetto fino alla sfida contro l’Inter, la Juventus è poi crollata su se stessa: un girone di ritorno da retrocessione, un terzo posto agguantato con qualificazione in Champions League e una Coppa Italia in bacheca, ma davvero troppi rimpianti e l’esonero di Massimiliano Allegri addirittura consumatosi con due giornate di anticipo, con Paolo Montero chiamato a traghettare la squadra.

Il calendario della Juventus per la Serie A 2024-2025 inizia con Thiago Motta nuovo allenatore: l’italo-brasiliano che ha portato il Bologna in Champions League è stato scelto come nuova guida di una squadra che avrà tantissimi occhi puntati addosso, perché l’Allegri-bis è stato ben lontano dalle normali ambizioni e un’inversione di rotta è assolutamente richiesta per evitare che il periodo di magra si allunghi. Anche per questo sarà interessante valutare il calendario di Serie A 2024-2025 che attende la Juventus, come per tutte le altre squadre il modo in cui saranno sorteggiate le giornate potrebbe essere importante se non determinante.

LE ASPETTATIVE SULLA JUVENTUS

Il calendario di Serie A 2024-2025 della Juventus sarà rivelato tra poche ore: quali sono le attese sulla squadra bianconera? L’avvento di Thiago Motta è stato accolto con favore dai tifosi, anche se va detto che una larga parte del popolo della Vecchia Signora aveva come principale “obiettivo” quello di salutare Massimiliano Allegri, a prescindere da chi l’avrebbe sostituito. Naturalmente il lavoro che Thiago Motta ha svolto a Bologna ha aumentato l’hype nei suoi confronti e la speranza è che il matrimonio possa funzionare da subito, su questo c’è da dire che i precedenti che si possono andare a cercare divergono.

In un caso infatti si ricorda Marcello Lippi che arrivò semisconosciuto dopo una buona stagione al Napoli e aprì un ciclo vincente tra i più belli nella storia della Juventus; nell’altro però il paragone viene fatto con Gigi Maifredi e la sua promessa di calcio champagne, arrivava dal Bologna traghettato in Coppa Uefa e dopo un ottimo girone di andata naufragò lasciando i bianconeri senza coppe europee. Ecco: ora, anche grazie al calendario di Serie A 2024-2025, bisognerà capire a quale storia del passato Thiago Motta si avvicinerà maggiormente.











