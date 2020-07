Juventus campione d’Italia se…/ Scudetto domani? Dipende dal risultato dell’Inter

Juventus campione d’Italia con tre giornate di anticipo? Sarebbe incredibile per quanto si è visto e tutte le critiche che sono state rivolte a Maurizio Sarri, eppure i risultati maturati nel turno precedente hanno creato uno scenario nel quale la squadra bianconera potrebbe realmente vincere il nono scudetto consecutivo già nel corso della 35^ giornata. Bisogna però fare una premessa d’obbligo: intanto, il fatto che l’Atalanta abbia già giocato e battuto il Bologna impone alla Juventus di vincere a Udine (giovedì sera) per tagliare il traguardo, in più questa sera è impegnata l’Inter – che ospita la Fiorentina – e il risultato della squadra nerazzurra è fondamentale. Infatti, qualora Antonio Conte dovesse vincere a San Siro, la Juventus dovrebbe comunque rinunciare ad anticipare la festa scudetto e aspettare il prossimo turno. Si sarebbe detto: meglio, così può festeggiare davanti ai suoi tifosi. In realtà il calcio post-lockdown ha tolto di mezzo anche questa eventualità, e comunque Sarri vuole chiudere il discorso quanto prima per evitare guai peggiori e per iniziare realmente a concentrarsi sulla Champions League.

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA SE…

Dunque, la situazione in questo momento ci dice che la Juventus comanda la classifica di Serie A con 80 punti: l’Atalanta ha una partita in più e ne ha 74, mentre l’Inter arriva a quota 72. L’altra premessa è quella relativa agli scontri diretti: in entrambi i casi i bianconeri sono in vantaggio, quindi sarebbero campioni d’Italia anche arrivando a pari punti con le due rivali. Che è appunto il caso che si potrebbe verificare con tre giornate di anticipo: vincendo a Udine, la Juventus salirebbe a +9 sulla Dea e si renderebbe irraggiungibile. Tuttavia, come detto, va considerata l’Inter: solo pareggiando o perdendo contro la Fiorentina i nerazzurri sarebbero definitivamente alle spalle della capolista, con una vittoria invece si porterebbero a +8 (nella peggiore delle ipotesi per loro, ovvero un successo della Juventus) e virtualmente avrebbero ancora la facoltà di operare il sorpasso. E allora, prepariamoci a vedere intanto quello che succederà stasera a San Siro…



© RIPRODUZIONE RISERVATA