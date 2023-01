Juventus, dimessi due sindaci/ “Motivazioni professionali” dopo il caos bilanci

JUVENTUS, DIMESSI DUE SINDACI: ZOPPO E FORTE SI FANNO DA PARTE

Continua il fuggi-fuggi societario in casa Juventus, dimessi due sindaci dopo il passo indietro di Andrea Agnelli e dell’intero CdA bianconero.Si tratta di Maria Cristina Zoppo e Alessandro Forte, in carica dal 29 ottobre 2021 e temporaneamente sostituiti dai supplenti Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani. La motivazione delle rispettive dimissioni sono “di carattere personale nonché professionale, maturate a valle dell’assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 e che costituisce la fine di un ciclo di attività del Collegio Sindacale”.

Zoppo e Forte avevano messo per iscritto i rilievi al progetto di bilancio che l’assemblea degli azionisti, nonostante tutte le problematiche scaturite da lì a poco, aveva comunque approvato. Ovviamente ci si riferisce all’inchiesta relative alle plusvalenze ritenute artefatte dall’aggiunto Marco Gianoglio e dai pm Ciro Santoriello e Mario Bendoni, quelle che lo stesso collegio aveva redatto “che le conclusioni dei citati autorevoli pareri di cui si è dotata la Società e che sono stati presentati non siano condivisibili, nei limiti in cui finiscono per dare prevalenza alla forma degli accordi siglati rispetto alla loro sostanza”.

JUVENTUS, DIMESSI DUE SINDACI: IL COMUNICATO

Di seguito, la nota ufficiale tratta dal sito della Juventus, dopo la dimissione dei due sindaci Zoppo e Forte: “Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che la dott.ssa Maria Cristina Zoppo e il dott. Alessandro Forte, Sindaci Effettivi nominati in data 29 ottobre 2021, tratti dall’unica lista presentata dall’azionista EXOR N.V., hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dalla data odierna, per motivazioni di carattere personale nonché professionale”

Le dimissioni, secondo quanto si legge nella nota, sono state decise dopo l’assemblea dei soci del 27 Dicembre in cui e’ stato approvato il bilancio della società bianconera. Il loro posto, conformemente alle leggi e allo statuto societario, sono subentrati la dott.ssa Maria Luisa Mosconi e il dott. Roberto Petrignani, che resteranno in carica fino alla prossima assemblea dei soci che provvederà all’integrazione del Collegio Sindacale, come da norme statutarie. I curriculum di Mosconi e Petrignani sono già disponibili sul sito ufficiale della Juventus e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

“Si precisa – prosegue la nota – che l’Assemblea ordinaria dei soci già convocata per il prossimo 18 gennaio 2023 non potrà deliberare in merito non essendo l’argomento all’ordine del giorno ed essendo scaduti i termini per i necessari adempimenti pre-assembleari. Sulla base delle informazioni a disposizione alla data odierna, né i sindaci dimissionari dott.ssa Maria Cristina Zoppo e dott. Alessandro Forte né i sindaci subentrati dott.ssa Maria Luisa Mosconi e dott. Roberto Petrignani risultano detenere azioni della Società”.











