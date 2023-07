Juventus lascia la Superlega/ La nota ufficiale: “Avviata la procedura di uscita”

La Juventus ha avviato ufficialmente l’iter d’uscita per il progetto Superlega. Il club bianconero aveva inviato una lettera a Barcellona Real Madrid poche settimane fa, mettendo in discussione l’impegno sul progetto, e nelle ultime ore ha fatto chiaramente sapere di essere intenzionata a dire addio allo stesso. E così che, come si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, la società torinese ha inviato una nota ufficiale che secondo la stessa Rosa rappresenta un nuovo passo diplomatico per ammorbidire la posizione della Uefa in merito ad un’eventuale esclusione dalle coppe europee.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Idea Mavropanos se parte Bremer (12 luglio 2023)

La Juventus potrebbe essere esclusa dalla Conference League quest’anno, ma con la possibilità di rientrare in coppa a partire dalla stagione ventura, evitando così possibili danni economici ingenti, soprattutto in caso di accesso alla Champions. Già quest’anno, senza la qualificazione alla massima competizione, la Vecchia Signora perderà circa 120 milioni di euro, soldi che andranno inevitabilmente a ripercuotersi sulla gestione e il mercato della squadra.

Andrea Agnelli inibito per 16 mesi/ Stipendi, condanna per l'ex presidente della Juventus (10 luglio 2023)

JUVENTUS, ADDIO UFFICIALE ALLA SUPERLEGA: ECCO LA NOTA

Ma vediamo la breve nota pubblicata dalla Juventus, in cui si annuncia il desiderio di affrancarsi dalla Superlega: “Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue”.

“A seguito di tali discussioni – prosegue la Juventus – e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega”.

Pasquale Bruno "Ero un caso psichiatrico, picchiavo tutti"/ "Ancelotti e Vialli non scappavano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA