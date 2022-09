Juventus, terza maglia 2023: fantasia rosa e blu/ Esordio contro la Salernitana

E’ stata ufficialmente svelata la terza maglia della Juventus per la stagione 2022-2023. Adidas ha realizzato per la storica compagine bianconera una divisa davvero inedita e senza dubbio all’avanguardia, dove i colori predominanti sono il rosa e il blu. Confermate tutte le anticipazioni già mostrate da Footy Headlines, secondo cui appunto la terza maglia Juventus 2022-2023 sarebbe stata caratterizzata da un disegno astratto su uno sfondo colorato, e così è stato. Per vederla in azione bisognerà aspettare meno di una settimana, visto che la società bianconera ha fatto prontamente sapere, subito dopo la presentazione della nuova casacca, che la terza maglia sarà indossata domenica prossima, 11 settembre, per la sfida contro la Salernitana in programma alle ore 20:45.

Attraverso una nota pubblicata sul sito si legge: “Tornano due colori che hanno caratterizzato la nostra storia, il rosa e il blu, per l’occasione fusi a creare un effetto caleidoscopico unico. Una maglia intrisa di storia, ma che guarda al futuro. Come nella prima e nella seconda maglia, anche qui troviamo intessute le stelle, simbolo di magia che rappresenta la storia della Juventus: in questo terzo kit la stella viene reinventata come parte di un modello caleidoscopico ingegnerizzato nel tessuto. Sul colletto e sui risvolti delle maniche troviamo il blu, con le strisce sulle spalle e i loghi bianchi sul petto che spiccano nella vivacità della divisa”.

JUVENTUS, NUOVA TERZA MAGLIA 2022-2023: ECCO DOVE ACQUISTARLA

E ancora: “Nata per dare spettacolo in campo, la terza maglia authentic della Juventus firmata adidas è caratterizzata da colori vivaci e una grafica ipnotica che stupisce, proprio come le magie eseguite dalla squadra in campo”. La terza maglia della Juventus 2022-2023 presenta colletto e maniche di colori blu, mentre le tre strisce di Adidas e il logo sono di colore bianco. La nuova divisa è già acquistabile sul sito ufficiale di Adidas cliccando su questa indirizzo.

