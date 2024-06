Kadir Doğulu, chi è il marito di Neslihan Atagül di di Endless Love/ “Dura lite prima del matrimonio, poi…”

Chi è Kadir Doğulu, il marito di Neslihan Atagül , attrice di Endless Love

Neslihan Atagül si è fatta conoscere dal pubblico italiano per la soap Endless Love, che la vede interpretare il personaggio di Nihan. L’attrice, nella vita privata, è sposata con un collega, Kadir Doğulu, che ha conosciuto proprio sul set, come raccontato a Silvia Toffanin nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo.

“Sono sposata con un collega che fa l’attore e con cui ho anche lavorato più volte. – ha spiegato la giovane attrice – Il nostro matrimonio va veramente benissimo, noi siamo veramente felici, stiamo bene insieme. Posso dire che noi due andiamo veramente d’accordo, parliamo tantissimo ovviamente ma ci capiamo con un solo sguardo. Ci basta uno sguardo per capire l’altro, per capire esattamente quello che sta pensando. Noi siamo amanti, siamo migliori amici, stiamo bene insieme proprio per questo.”

Neslihan Atagül e la lite col marito prima del matrimonio

Quando Silvia Toffanin ha allora chiesto a Neslihan Atagül come fosse lavorare insieme a suo marito, l’attrice ha spiegato: “Non litighiamo. Noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme, dopo qualche anno abbiamo lavorato nuovamente insieme in un altro progetto ma non abbiamo mai litigato sul set, perché se io penso una cosa lui la capisce e viceversa.” Il rapporto è dunque molto sereno: “Noi ci comprendiamo l’uno con l’altro senza darci spiegazioni, quindi ci sosteniamo sempre a vicenda, non abbiamo mai avuto alcun problema. Mi sento davvero molto fortunata.”

Tuttavia questa bellissima storia d’amore non è stata priva di imprevisti finora. Neslihan Atagül ha ammesso di essersi letteralmente infuriata col marito proprio poco prima delle nozze: “Abbiamo però avuto un litigio importante poco prima del matrimonio, all’epoca ero molto giovane, dobbiamo considerare anche questo. Kadir è un grande appassionato di moto, aveva tanti caschi, tre moto parcheggiate e teneva molto a tutto, se ne prendeva cura… Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti i caschi!” ha raccontato ridendo.











