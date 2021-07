Kaio Jorge alla Juventus?/ Calciomercato news, trattativa in via di definizione!

CALCIOMERCATO NEWS, KAIO JORGE ALLA JUVENTUS

Sembrava essere destinato altrove ed invece in queste aumentano sempre di più le chances di vedere Kaio Jorge alla Juventus entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sport Mediaset tramite il giornalista Sandro Sabatini infatti, i bianconeri paiono essere ormai ad un passo dalla definizione della trattativa per aggiudicarsi il giovane attaccante di proprietà del Santos con cui il contratto scadrà il prossimo 31 di dicembre.

Sulla questione, come riporta calciomercato.com, si è anche espresso lo stesso presidente del Santos, il patron Andres Rueda, che al riguardo ha spiegato appunto: “Il mercato è ristretto perché i club europei non hanno molti soldi, ma ci è arrivata una proposta. Ne erano già arrivate tre false, ma stavolta è una arrivata direttamente dal club: noi abbiamo inoltrato una contro-proposta e ora siamo qui per negoziare.” Ora sappiamo che l’offerta dovrebbe essere quella della Juventus, decisa ad aggiudicarsi Kaio Jorge.

CALCIOMERCATO NEWS, BATTUTE MILAN E NAPOLI

La possibilità di vedere Kaio Jorge alla Juventus pare essere molto più che concreta. Nell’annata calcistica 2020/2021 Kaio Jorge ha sin qui collezionato 6 reti e fornito 3 assist vincenti per i suoi compagni in 23 apparizioni totali fra campionati e coppe. Sulle tracce del centravanti classe 2002 si registrava la presenza in Italia sia del Napoli che del Milan, impegnate al momento su altri fronti da sistemare in funzione della prossima stagione.

