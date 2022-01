Kanye West come Djokovic: bloccato dall’Australia/ “Vuole il tour? Deve vaccinarsi”

Dopo la stella del tennis Novak Djkovic, un altro personaggio molto famoso è fermato dall’Australia: stiamo parlando precisamente della star dell’hip hop, Kanye West. Il rapper americano dovrebbe tenere a breve una tournée presso il Paese dei canguri, ma lo stesso non avrebbe dimostrato alle autorità australiane di aver completato il ciclo vaccinale anti covid, di conseguenza la sua presenza in Australia è fortemente a rischio. Così come per Djokovic, non sembrano essere previste proroghe o sconti nemmeno per la star americana Kanye West, e il premier australiano Scott Morrison ha fatto sapere a riguardo: “Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei, sono le regole. Se le segui puoi entrare in Australia, altrimenti no”.

Non è chiaro se il cantante si sia vaccinato o meno contro il covid, ma alla luce di tali indiscrezioni, è probabile che lo stesso non abbia completato il ciclo con le due dosi. In un’intervista del 2021 aveva affermato di aver ricevuto solo la prima dos, per poter andare a Parigi passando dal Portogallo, mentre in una precedente chiacchierata, risalente al 2020, aveva definito i vaccini come “il marchio delle bestie” di conseguenza è abbastanza chiara la posizione nei confronti del siero anti coronavirus.

KANYE WEST BLOCCATO DALL’AUSTRALIA, INTANTO VOLA IN RUSSIA

Secondo quanto spiegato dal Sidney Morning Herald, il tour in Australia dovrebbe iniziare a marzo, sulla scia dell’entusiasmo dell’album Donda, uscito ad agosto dopo una serie di rinvii.

In attesa di comprendere come evolverà la vicenda Australia, Kanye West è volato in Russia, un viaggio che era stato programmato per la primavera o l’estate prossima, e durante il quale lo stesso artista dovrebbe incontrare il miliardario Aras Agalarov, noto anche come il Donald Trump della Russia. Kanye West, in realtà, vorrebbe incontrare il presidente russo Vladimir Putin e bisognerà capire se riuscirà o meno nel suo intento.

