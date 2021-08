Kanye West contro l’Universal/ “Album ‘Donda’ uscito senza mio consenso e incompleto”

Kanye West contro la Universal Music Group: il cantante, attraverso un post su Instagram, ha denunciato che la casa discografica avrebbe pubblicato l’ultimo album, “Donda”, senza il suo consenso ed eliminando dal progetto uno dei brani. Il progetto discografico è appena uscito nelle piattaforme, ma è già polemica.

“La Universal Music Group ha fatto uscire il mio album senza la mia approvazione”, Così ha tuonato l’artista sul suo profilo Instagram. E poi ha inoltre rivelato: “Ha bloccato ‘Jail 2’”. La canzone in questione è quella che il rapper statunitense aveva realizzato con DaBaby e Marilyn Manson, ma non è chiaro il motivo per cui essa sia stata cancellata dall’album “Donda”. Sta di fatto che, poco dopo la pubblicazione del post, il brano in questione è apparso sulle piattaforme online. Tra gli altri artisti presenti nel progetto ci sono The Weeknd, Travis Scott, Lil Baby, Kid Cudi, Jay Electronica e Young Thug.

Kanye West contro l’Universal Music Group: il motivo

Il rapporto tra Kanye West e la Universal Music Group, in realtà, non è idilliaco da tempo. La realizzazione dell’album “Donda” era stata annunciata nel luglio 2020. Il cantante aveva voluto dedicare il progetto alla madre Donda West, morta nel 2007. Una vera e propria data di pubblicazione, tuttavia, non c’è mai stata. I rinvii, infatti, erano stati continui, per motivi svariati e non ben precisati.

La mancata programmazione probabilmente non è andata giù alla casa discografica, che – a quanto sostiene il rapper nella sua denuncia social – ha deciso autonomamente di inserire l’album nelle piattaforme. Dal progetto, tuttavia, era stato inizialmente cancellato il brano “Jail 2”, con DaBaby e Marilyn Manson. Già nei mesi scorsi esso era stato oggetto di critiche in quanto il primo è da tempo sotto accusa per abusi sessuali mentre il secondo in passato avrebbe esternato espressioni omofone. Kanye West, tuttavia, non ha voluto in alcun modo rinunciare alla canzone, tanto che poco dopo la polemica essa è stata inserita.

