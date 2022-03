Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli/ Lei era una sua fan poi…

A volte un sogno può trasformarsi in realtà e chi abbiamo sempre ammirato può diventare l’amore della nostra vita. Gli esempi, anche nel mondo dello spettacolo non mancano, Basti pensare a Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nonostante si siano separati ormai da tempo, e a Karin Trentini e Riccardo Fogli. L’attuale consorte dell’interprete di “Storie di tutti i giorni” amava infatt assistere ai suoi concerti quando era solo una ragazzina (hanno 32 anni di dfferenza).

“Avevo 16 anni, non lo conoscevo, ma i miei genitori erano fan dei Pooh – aveva raccontato a Serena Bortone ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. Ci fu un concerto a pochi chilometri da casa, ci sono stata e l’ho conosciuto mentre faceva il sound check. Solo dopo ho scoperto chi era. Da quel momento ho fatto impazzire i miei. mi sono fatta accompagnare a tutti i concerti. Sin da subito mi sono detta: ‘Lo sposerò'”. Ed evidentemente aveva ragione.

Karin Trentini e l’amore per Riccardo Fogli: più forte delle malelingue

In occasione della partecipazione di lui a “L’Isola dei famosi” di qualche anno fa, si era parlato di un presunto tradimento ai suoi anni da parte di Karin, ma le voci non hanno scalfito il loro legame. Ho sofferto molto, fa ancora male questo dolore gratuito. Hanno offeso mia moglie. Tu vai sull’Isola, che è un posto meraviglioso, e poi questa polemica che non è servita a niente. Quanto l’ho fatta soffrire cuore mio” – aveva raccontato Fogli a “Domenica In”.

Anche la donna si era espressa a riguardo e aveva condannato le malelingue: “Hanno toccato la famiglia e la famiglia è sacra”.

