Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati/ “Mi sento male per le parole che…”

Mai come in questi giorni Karina Cascella sembra essere riflessiva e pronta a puntare il dito contro il suo modo di fare e il suo modo di essere. Nei giorni scorsi rifletteva su quello che è stato quando era opinionista di Uomini e donne e oggi chiede scusa ad una delle protagoniste di questo finale di stagione televisiva ovvero Pamela Prati. La donna che ha finto un matrimonio con un uomo che non aveva mai visto realmente, è finita nel mirino un po’ di tutti, Karina compresa. Proprio l’opinionista, in una puntata di Live Non è la d’Urso le ha puntato contro il dito usando parole poco carine soprattutto perché pronunciate da una donna ad un’altra donna (le disse: “Vergognati perché fai schifo”). Adesso, a distanza di qualche tempo, Karina Cascella ha deciso di chiedere ufficialmente scusa a Pamela Prati via social al grido di: “I’m Sorry”.

KARINA CASCELLA CHIEDE SCUSA A PAMELA PRATI

Karina Cascella scrive un lungo post in cui si è detta ferita da quello che lei stessa ha detto e adesso, a distanze di settimane, ha capito di aver sbagliato e di non aver pesato bene le parole, quelle parole che adesso le sono crollate addosso: “Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci. Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male. Male per le mie parole stesse. Poi a volte succede che il muro delle parole ti cada addosso“. Karina chiede ufficialmente scusa ammettendo che adesso sarà la giustizia a fare il suo corso e a stabilire la verità in questa storia ma che lei vuole solo che Pamela Prati ritrovi la sua serenità: “Spero per @pamelaprati che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne. Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento nè mai lo sará“. Le scuse arrivano dal cuore conferma Karina ma c’è qualcuno che insinua che tutto possa essere legato all’arrivo di una querela. A queste accuse l’opinionista napoletana risponde: “conoscete la parola scusa? Conoscete la parola dispiacere? O per voi esiste solo il secondo fine? Magari si perché vivete solo di quello mi viene da pensare…alcuni fortunatamente”. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni o, magari, in tv.





