Karina Cascella demolisce Elisabetta Gregoraci/ “Non le piace il lusso sfrenato e…”

Karina Cascella ha attaccato pesantemente Elisabetta Gregoraci. In un’intervista, l’ex moglie di Flavio Briatore aveva rivelato che il suo mito era stata Madre Teresa di Calcutta. Una dichiarazione che però non è affatto piaciuta a Karina Cascella che è intervenuta sui social per criticare l’ex gieffina. Karina è infatti convinta che Elisabetta non c’entri nulla con Madre Teresa di Calcutta e che anzi non promuova suoi stessi valori. La Cascella ha fatto soprattutto riferimento al tenore di vita della Gregoraci che non combacerebbe affatto con quello di Madre Teresa di Calcutta: “Vive come viveva lei in mezzo alla povertà”, ha sentenziato. La Cascella ha poi criticato l’affermazione sottolineando il fatto che a volte sia meglio tacere: “Ma davvero non poteva evitare di dire una roba del genere? Delle volte sarebbe meglio tacere”.

Karina Cascella si è innervosita dopo aver letto la dichiarazione di Elisabetta Gregoraci e non le ha di certo mandate a dire. L’opinionista ha sbottato sui social bollando come assurde e offensive le dichiarazioni rilasciate dalla Gregoraci. Sui social alcuni followers però non sono stati d’accordo con quanto dichiarato dalla Cascella e hanno alzato un polverone mandandole anche dei messaggi in privato.

Karina Cascella ha poi spiegato il suo pensiero in merito alla dichiarazione di Elisabetta Gregoraci. L’opinionista ha ribattuto sul fatto che per identificarsi in un personaggio come Madre Teresa di Calcutta bisognerebbe condividere i suoi stessi valori. Peccato però che negli anni Elisabetta Gregoraci sia stata attaccata per il fatto di abitare a Montecarlo. Karina Cascella ha argomentato il suo pensiero: “Se tu fai un’affermazione simile vuol dire un’altra cosa, cioè il mio mito è sempre stato un personaggio del genere, una persona che si è prodigata per gli altri e che ha rinunciato alla sua vita per gli altri e va veramente a cozzare con Montecarlo, con le barche, con le ville, con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo anche a voi”.

Karina Cascella ha aggiunto che molte persone la pensano come lei ma che ha trovato il coraggio di dirlo pubblicamente e ad alta voce senza nascondersi. Karina precisa di non avercela assolutamente con Elisabetta: “Io non ce l’ho con nessuno. sfoglio Instagram, mi esce fuori una ca..ta del genere e istintivamente dico ma fai davvero? Veramente dallo yacht dici che il tuo mito era Madre Teresa di Calcutta? Fa sorridere”.











