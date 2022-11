Karina Cascella invoca il trash tv, appello a Barbara D’Urso/ “Serve leggerezza…”

Karina Cascella é nostalgica della TV leggera: l’intervista rivelatrice dell’ex Uomini e donne

Leggerezza non é sinonimo di superficialità e lo sa bene Karina Cascella, che nella sua pausa dalla TV ora invocherebbe il ritorno al sano trash da intrattenimento per gli appassionati del piccolo schermo. L’opinionista storica di Uomini e donne dalle origini campane si direbbe nostalgica della TV all’insegna della buona spensieratezza e cronaca rosa, alla portata delle trasmissioni Mediaset, condotte su Canale 5 da Barbara D’Urso, quali Domenica Live e Live: non é la D’Urso,che sono state cancellate dai palinsesti televisivi per decisione presa in casa Mediaset e dove peraltro lei é apparsa in passato come opinionista in studio, giocando un ruolo centrale alla conduzione in tandem con la timoniera.

L’appello per il ritorno del sano trash TV, di Karina Cascella é ripreso da Blogtivvu dalle pagine del settimanale Mio, dove tra le altre dichiarazioni, in un’intervista inedita, l’ex Uomini e donne boccia il Grande Fratello vip 2022 condotto da Alfonso Signorini. Che la Cascella invochi anche il ritorno di Barbara D’Urso alla conduzione del Grande Fratello vip, ai danni di Alfonso Signorini non é , quindi, un’ipotesi azzardata.

Karina Cascella fa appello a Barbara D’Urso, per la svolta in tv

Nel frattempo, dicendosi nostalgica della buona leggerezza televisiva, Karina Cascella si pronuncia così nel suo appello mediatico lanciato a mezzo stampa alla compaesana, Barbara D’Urso: “I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono”. Allo stato dell’arte attuale, per i palinsesti TV Barbara D’Urso conduce il solo talk show Pomeriggio 5, dopo essere rimasta orfana del timone di Live: non é la D’Urso e Domenica Live. E per Karina Cascella urge una svolta rivoluzionaria nella televisione made in Italy, motivo cardine per cui fa appello alla conduttrice Carmelita: ” C’è troppa cronaca a mio avviso…”.

Come replicherà Barbara D’Urso all’appello di Karina Cascella? Che le due primedonne dello showbiz possano dare vita a un progetto televisivo del tutto nuovo di zecca?











