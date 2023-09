Karina Cascella: “Pomeriggio 5 di Myrta Merlino? Nulla da dire sulla professionalità”/ “Ma le persone…”

Karina Cascella e l’opinione su Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Karina Cascella è stata per diverso tempo una delle tante opinioniste di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso prima di decidere di allontanarsi dal mondo della televisione per dedicarsi alla sua vita, al ristorante insieme al compagno mantenendo, però, un contatto con i fan grazie ai social. Proprio su Instagram, Karina ha così commentato il nuovo corso di Pomeriggio 5 che è tornato in onda lunedì 4 settembre con la conduzione di Myrta Merlino in uno studio nuovo con la presenza del pubblico. Nel corso delle prime due puntate, Myrta Merlino ha dato ampio spazio alla cronaca occupandosi prevalentemente di violenza sulle donne.

Karina Cascella contro gli hater: "Puoi mostrare solo tet*e e cu*o"/ Lei pubblica tutto e mostra i loro volti

La conduttrice, insieme ai propri ospiti in studio, si è soffermata sugli stupri di Sicilia e di Caivano dedicandosi, poi, ad altri argomenti, come il rincaro dei prezzi delle vacanze. Argomenti che, a detta della Cascella, non regalerebbero al pubblico a casa quella spensieratezza di cui si avrebbe bisogno.

Le parole di Karina Cascella

“Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo Pomeriggio 5 e i programmi di Rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa, dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”. Questa l’opinione di Karina Cascella sulla nuova stagione di Pomeriggio 5.

Karina Cascella: "Enrico Papi all'Isola dei Famosi non c'entra…"/ "Io perfetta ma non mi chiamano!"

L’opinionista, inoltre, ha puntualizzato: “Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi peri quali venivo invitata, compreso Pomeriggio 5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa. Cosina numero 2: Se volessi farmi notare a tutti i costi, scelta di tanti, ma non di certo la mia, parteciperei ad un reality (anche qui ho rifiutato diverse volte)”, riporta Biccy.

Karina Cascella "boccia" gli opinionisti dell'Isola dei Famosi/ "Riesumano cadaveri"













© RIPRODUZIONE RISERVATA