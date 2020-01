Karina, nuova allieva di Amici 19/ Al posto di Giuseppe, il web: “finalmente…”

Karina, ballerina di danza classica, è una nuova allieva di Amici 19. La giovane danzatrice è entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi su richiesta di Alessandra Celentano che, dopo l’eliminazione di Giuseppe che ha lasciato la scuola su parere uniname degli insegnanti di danza, convinti che il suo livello non fosse all’altezza dei compagni, ha chiesto di poter assegnare il banco rimasto vuoto a Karina che, in tutta la sua eleganza, fa il proprio ingresso nella scuola poche settimane prima delle selezioni del serale che, come d’abitudine, dovrebbe prendere il via intorno alla fine di marzo. Karina, dunque, dovrà sfruttare le poche settimane che ha a propria disposizione per conquistare ulteriormente la fiducia di Alessandra Celentano, ma anche per convincere Timor e Veronica Peparini a puntare su di lei in una fase in cui ogni insegnante cerca di portare gli allievi del proprio stile.

KARINA PUPILLA DI ALESSANDRA CELENTANO? AD AMICI 19…

L’ingresso di Karina nella scuola di Amici 19 ha reso felice non solo Alessandra Celentano, ma anche il popolo del web che, non avendo molta simpatia per la maggior parte degli allievi di danza presenti nella scuola, applaudono la scelta di assegnare il banco vuoto ad una ballerina di danza classica. “Finalmente una ballerina di danza classica, era ora”, scrive un utente. La danza classica continua, dunque, ad essere poco rappresentata nella scuola di Amici 19 dove Karina è destinata sicuramente a diventare la pupilla di Alessandra Celentano che, con il serale alle porte, è pronta a fare di tutto per portare la ballerina alla fase più importante del talent show. Ci riuscirà?





© RIPRODUZIONE RISERVATA