Kasia Lenhardt, ex Boateng/ Il contratto fra i due e la penale: motivo del suicidio?

Continua ad essere un mistero il suicidio di Kasia Lenhardt, la 25enne splendida modella tedesca ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, Jerome Boateng. Il Corriere della Sera ha arricchito la vicenda di un nuovo capitolo, sottolineando come la Bild, il giornale più letto nel territorio della Merkel, sia entrato in possesso di un contratto che era stato stipulato fra il calciatore e la stessa Kasia Lenhardt, firmato dai due, e in cui la stessa ragazza di origini polacche si impegnava a non pubblicare alcuna informazione relativa allo stesso Boateng durante la loro storia, durata in totale 15 mesi; la top model, quindi, non avrebbe potuto svelare alcun sms, email, foto o indiscrezione.

Sempre nello stesso contratto si legge che Boateng, nel caso in cui la fidanzata avesse violato l’obbligo di segretezza, avrebbe potuto richiedere una penale alla sua compagna, con la possibilità di far intervenire anche un tribunale. Stando a Stephan Rubben, un esperto di diritto interpellato dalla Bild, la penale avrebbe potuto raggiungere anche cifre importanti.

KASIA LENHARDT E BOATENG: L’INTERVISTA ALLA BILD DEL GIOCATORE

«Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea – scrive Boateng lo scorso 2 febbraio annunciando la fine della sua relazione con Kasia Lenhardt – chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito, soprattutto la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia: lo sto facendo ora». Lo stesso giocatore, prima del suicidio dell’ex, aveva raccontato alla Bild che la Lenhardt lo aveva ricattato, e minacciato di distruggere la sua carriera e di fargli perdere i figli, e sempre il quotidiano tedesco aveva coinvolto la precedente ex di Boateng, Rebecca Silvera, che aveva descritto Kasia in maniera molto negativa. «E’ stata lei a scegliere di separarsi – si era difesa la modella poi suicida via Instagram – per le bugie e l’infedeltà di Boateng. Mi chiedo chi sia, quest’uomo, in realtà». Frasi che stando al contratto di cui sopra, avrebbero potuto far scattare la penale: che la 25enne si sia tolta la vita per questo?



