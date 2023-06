Kata, i genitori: “Riportatecela per favore”/ Poi spunta un video: “È stato lui”

Katherine e Miguel, i genitori della piccola Kata scomparsa ormai da sabato, sono intervenuti nel corso della diretta di Chi l’ha visto, su Rai 3, dove hanno parlato della difficile situazione che stanno passando. Una storia che ricorda, purtroppo, molti altri casi cronaca italiana, come la storia famosissima di Denise Pipitone. La piccola, infatti, è sparita misteriosamente da casa, mentre la madre e il padre erano al lavoro, e da sabato non c’è stata più nessuna notizia sulla bambina.

Parecchie le supposizioni in merito alla scomparsa di Kata, così come gli appelli, ma per ora sembra che nessuna pista abbia ancora portato a qualcosa di concreto. “Riportatemela”, dice la madre della bambina disperata ai microfoni di Chi l’ha visto, “non importa perché l’avete presa ma lasciatela andare. Siamo disperati. Abbiamo avuto tante crisi”. Le certezze nella mente della madre di Kata sono poche, ma una è chiara “mi manca tanto mia figlia, non ho parole per esprimerlo ma non devo dimostrarlo a nessuno. Lasciatela andare, vi prego, sono 5 giorni che non la vedo e non la sento”. Poi, la povera Katherine scoppia in lacrime e decide di lasciare la diretta.

Il misterioso video su Kata

Il padre di Kata, invece, ricalcando un po’ quanto raccontato dalla moglie, dice che ora come ora vorrebbe solo “che mi aiutassero a cercarla in qualsiasi modo. Sono passati 5 giorni, non sappiamo nulla, vediamo solo le telecamere e i carabinieri non ci dicono nulla. Prima di tutto questo io avevo avuto dei problemi, ma non penso che abbiano rapito una bambina per questa ragione”.

“Penso”, continua il padre di Kata, “che mia figlia potrebbe essere stata rapita per un’estorsione, ma non so cosa pensare… Non ci hanno chiesto soldi, non so cosa pensare. Basta che mi portino la mia bambina e sono felice, non mi interessa perché l’hanno fatto. Io non ho mai fatto male a nessuno e faccio tutto il possibile per aiutare i carabinieri”. Poco dopo, poi, Miguel si allontana per vedere come sta la moglie e torna in collegamento a fine puntata, dove visibilmente scosso, racconta che “ho visto adesso un video, dove c’è un uomo con gilet… Sono sicuro che è lui il rapitore, o che ha fatto qualcosa” alla bambina. Il video non è stato mostrato, ma l’invita di Chi l’ha visto ha avuto modo di visionare e del quale commenta solo che si tratta di “una situazione delicata” sulla quale il padre di Kata “parlerà con i carabinieri”.

