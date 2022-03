Katarina Raniakova e Mila Suarez: le accuse dell’ex moglie e fidanzata di Alex Belli/ “Non sa amare”

Torna questo pomeriggio l’appuntamento con “Verissimo” e nella seconda delle due puntate in onda nel weekend ci sarà spazio per il ‘fallout’ mediatico dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP”: infatti il salotto tv di Silvia Toffanin concederà grande spazio ai protagonisti del reality show e alle sue polemiche, tra coppie scoppiate e diatribe che si trascinano ancora oggi: una su tutte, oltre alla love story tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quella tormentata e molto commentata tra Alex Belli e Delia Duran, che ha fatto pure riaccendere i riflettori sulle ex compagne dell’attore.

Infatti nel corso di questa ultima edizione del “Grande Fratello VIP”, uno dei protagonisti assoluti è stato il 39enne attore originario di Parma salito agli onori delle cronache per la sua partecipazione a “Centovetrine”: il suo flirt con Soleil Sorge infatti è finito nel mirino di Mila Suarez e di Katarina Raniakova, le sue ex compagne, che nel corso delle varie ospitate televisive e interviste che hanno rilasciato non sono mai state tenere nei suoi confronti tanto da arrivare a dire che quello che si stava consumando nella Casa più spiata d’Italia era solo un “copione vecchio” e già visto in passato. Ma chi sono la Suarez e la Raniakova e quali sono i motivi del loro astio nei confronti di Belli? Facciamo un salto, anzi due, indietro nel tempo.

KATARINA RANIAKOVA E MILA SUAREZ, EX DI ALEX BELLI: “LUI NON SA AMARE, CONSIDERA LA DONNA COME…”

Come è noto, Alex aveva sposato nel 2013 la modella slovacca Katarina Raniakova, da cui poi si era separato ufficialmente nel 2017: a detta della donna, diversi sono stati i tradimenti subito dal compagno, anche prima delle loro nozze e quando erano fidanzati oramai da cinque anni. “Dopo un po’ ho capito che stava assieme a una sua collega anche lei sposata: così ho scritto una mail al marito di lei e, quando gli fai fare una brutta figura, Alex va su tutte le furie e perde la testa”. Poi era arrivata la liaison con Mila Suarez, modella classe 1998 nata a Casablanca (Marocco), che veniva dalla rottura con Fabrizio Corona. La loro relazione, cominciata nel 2017, in realtà ha avuto vita brevissima e già l’anno dopo volavano gli stracci. Motivo? Ancora una volta i presunti tradimenti di Belli che, stando alla Suarez, non sarebbe in grado di amare alcuna donna.

Ma è stata la sua partecipazione al reality show a far venire alla luce risentimenti e vecchie ruggini. A far discutere è stato il flirt nella Casa con la concorrente Soleil Sorge, tradendo di fatto la fiducia della sua ultima moglie, Delia Duran, con cui aveva scambiato le promesse d’amore solo nel giugno 2021 con la benedizione del suo padre diacono. Entrambe le ex compagne hanno preso le difese di Delia, accusando Belli di essere un uomo poco corretto: “Lui non ti dice mai le cose chiare: vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza… ma non si comporta nemmeno da marito” era stato il siluro lanciato dalla Raniakova, sostenendo che Alex è un uomo capace di amare solo se stesso e non altre donne, tanto che la sofferenza della Duran spiegava bene tutto. Le ha fatto più volte eco Mila Suarez: “Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente lui una primadonna… Accetta solo compagne che siano disposte a stare al suo gioco, ed è inaffidabile” la lapidaria sentenza della modella su Alex.

