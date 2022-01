Katarina Raniakova e Mila Suarez, ex di Alex Belli/ “Un uomo che ama solo se stesso”

Katarina Raniakova e Mila Suarez sono le ex fidanzate di Alex Belli. Entrambe hanno speso parole non proprio carine per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che tanto ha fatto discutere per la sua storia con Soleil Sorge, mentre fuori ad attenderlo c’era la moglie Delia Duran. Con Katarina Raniakova però c’è stato molto di più di una semplice storia, visto che i due sono stati sposati per circa due anni. La modella slovacca durante un’intervista rilasciata a Casa Chi di Alfonso Signorini ha descritto l’ex marito come un uomo non corretto. ” Alex non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia” – ha esordito la modella che ha proseguito dicendo – “parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile”.

Non solo, la Raniakova ha anche commentato l’indiscrezione che tanto circola sull’amore tra Alex Belli e Delia Duran apostrofati come ‘coppia aperta’. “Gira questa voce, è verissimo. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Ovviamente non era vero, poi lui si è reso conto di aver fatto una cosa brutta” – ha precisato la ex moglie.

Alex Belli: dopo la moglie Katarina Raniakova la storia con Mila Suarez

Anche Alex Belli ha parlato della ex moglie Katarina Raniakova durante l’intervista rilasciata a Verissimo. “Siamo stati sposati due anni, ma la nostra storia in totale è durata circa 8-9 anni, non ricordo di preciso. È stata una storia d’amore molto importante, era l’inizio di tutto. Io non avevo ancora cominciato la televisione, ci siamo vissuti tutti i passaggi e i vari momenti belli. Poi siamo cresciuti e purtroppo eravamo destinati a separarci. Non andava più” – ha detto l’attore di ‘Centovetrine’ che ha speso parole dolci per la ex – “ha un cuore molto buono, un’anima buona e potrebbe vivere tutto questo in maniera più rilassata, visti i bellissimi anni che abbiamo passato insieme”.

Dopo il matrimonio naufragato, Alex Belli si è legato a Mila Suarez che ha commentato molto duramente il comportamento dell’attore nella casa del GF VIP. “La storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E’ inaffidabile: se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai” – ha detto la modella. Alex Belli dal canto suo parlando della ex fidanzata a Verissimo ha precisato: “se ero innamorato? Devo dire che non ho piacere a ricordare questo passaggio molto veloce. Non si è comportata bene, mettiamola così. Ha detto qualcosa? Non vorrei sentirlo, ti chiedo cortesemente di non vedere nulla”.



