Kate Bush/ Il legame con Stranger Things e il primo posto nella classifica iTunes

Kate Bush a sorpresa scala la classifica iTunes negli USA

Kate Bush sta raccogliendo un nuovo grande successo della sua carriera artistica grazie alla serie tv Stranger Things. La cantante, infatti, si trova al primo posto della classifica iTunes negli USA, proprio grazie al successo della famosa serie televisiva di Netflix. Stranger Things è giunta alla quarta stagione, da poco pubblicata sul famoso portale di contenuti digitali, ma, già, il peso della nuova serie di puntate si è visto in modo prepotente.

Kate Bush, infatti, autrice di una delle colonne sonore della serie, è balzata al primo posto della classifica iTunes americana, proprio dopo l’uscita della nuova stagione del telefilm. La cantante si è piazzata davanti a tutti con la hit Running up the hill, un successo del 1985, come riportato da La Repubblica. Un ottimo risultato per il brano musicale, che arriva, quindi, più di trent’anni dopo la prima uscita. La canzone di Kate Bush, in Stranger Things viene ascoltata ripetutamente da una delle protagoniste, Max. La ragazza, che sta vivendo un momento complicato, la utilizza per scacciare via degli incubi, che hanno come protagonista un mostro.

Running up the hill di Kate Bush, primo in classifica USA, la carriera dell’artista londinese

Kate Bush colleziona ancora dei grandi successi, grazie alla hit Running up the hill, protagonista della serie Netflix, Stranger Things. La canzone di successo, ebbe un discreto risultato anche all’epoca della sua uscita. La hit, infatti, si piazzò al trentesimo posto. Niente a che vedere, però, con la vetta della classifica di adesso.

Alla hit, originariamente intitolata Deal with God, venne cambiato, all’epoca, anche il nome per non offendere la sensibilità di alcune confessioni religiose. La cantante inglese ha pubblicato il brano nella raccolta Hounds of Love, ma Kate Bush, in ogni caso, si fece conoscere al grande pubblico musicale anche per altri brani, diventati famosi, come Wuthering Heights e Cloudbusting. Una fortuna adesso rinnovata, grazie alla popolarità raggiunta anche con la generazione Z, grazie alla presenza in Stranger Things.

