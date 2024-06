Katie Goodland/ Chi è la moglie di Harry Kane e il suo messaggio inclusivo nei confronti delle altre donne

Ci sono modelle e influencer che sfoggiano foto palesemente photoshoppate sui social e c’è chi invece non nutre alcuna paura a mostrarsi per quel che si è. Parliamo di Kate Kane, la moglie di Harry, giocatore dell’Inghilterra questa sera in campo agli Europei per la partita con la Danimarca. Mamma di quattro figli, Kate ha sempre dato l’idea di essere una persona semplice e trasparente, di amare se stessa anche nei momenti di cambiamento più profondo.

Come durante la gravidanza, quando la moglie di Kane mostrò tutte le dolci curve senza alcun tipo di problema. E non a caso nel corso degli anni la Goodland si è guadagnata la stima del pubblico e del popolo social, ma non solo, anche dei media britannici che le hanno riconosciuto il merito di aver trasmesso messaggi di positività con la sua popolarità.

Il trionfo della semplicità: ecco perché la moglie di Harry Kane piace ai tifosi

Amante dello sport, del nuoto, dello yoga e più in generale del movimento, Katie non ha mai rinunciato al fitness e spesso sui suoi canali condivide esercizi o lunghe passeggiate nelle quali è protagonista. Non a casa la moglie di Kane è laureata in scienze motorie, ha inoltre delle quote di una palestra londinese e fino a qualche anno fa era un’istruttrice.

Adesso, ovviamente, le priorità sono cambiate per la Goodland, alle prese con vari progetti e di questi tempi con gli Europei in Germania, dove il compagno è impegnato con la nazionale inglese. A tifare per lui e per la nazionale, ovviamente, non possono mancare la sua dolce metà e i suoi amati figli. Una famiglia, quella di Kane, che piace ai tifosi inglesi e ai fan che hanno dedicato persino delle fanpage alla coppia.

